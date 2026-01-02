En venta una casa en Benicarló que combina tranquilidad, diseño moderno y cercanía al mar por 129.000 euros

Una vivienda en venta en Benicarló ha despertado interés en el mercado inmobiliario local por reunir tranquilidad, buena ubicación y un diseño pensado para el confort. Se trata de una casa de carácter acogedor, situada en una zona bien comunicada y a pocos minutos de la playa, en uno de los municipios más atractivos del norte de la provincia de Castellón.

El inmueble cuenta con una superficie construida de 106 metros cuadrados, distribuidos de forma funcional en dos dormitorios y dos baños. La vivienda ha sido concebida con un estilo moderno, priorizando los espacios amplios y la entrada de luz natural, lo que contribuye a crear un ambiente cómodo y luminoso durante todo el año.

La casa se asienta sobre una parcela de 335 metros cuadrados, lo que ofrece un valor añadido en términos de privacidad y posibilidades de uso exterior. Este espacio permite disfrutar del clima mediterráneo característico de Benicarló, ya sea para el descanso, el ocio familiar o pequeñas reuniones al aire libre.

En cuanto a su entorno, la propiedad se encuentra próxima a comercios, restaurantes y servicios esenciales, lo que facilita el día a día sin renunciar a la calma residencial. El precio de venta se sitúa en 129.000 euros, una cifra competitiva dentro del mercado actual de la zona.