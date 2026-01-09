Sale a la venta una casa independiente de tres plantas en Vila-real por 170.000 euros

Una vivienda unifamiliar situada en Vila-real ha salido al mercado por un precio de 170.000 euros. La casa, independiente entre medianeras, cuenta con una superficie construida de 185 metros cuadrados, lo que sitúa su precio en 919 euros por metro cuadrado. Distribuida en tres plantas, ofrece un total de cuatro habitaciones y tres baños, combinando amplitud, funcionalidad y confort en una zona tranquila y bien comunicada.

En la planta baja, la vivienda dispone de una cocina independiente, salón, comedor, un cuarto de baño completo y una habitación adicional, ideal como dormitorio de invitados o despacho. La primera planta alberga dos habitaciones con armarios empotrados y una tercera habitación tipo suite que incluye un amplio vestidor, además de un baño completo que da servicio a este nivel.

La planta superior se presenta como un espacio diáfano y muy versátil, perfecto para adaptarse a distintas necesidades como sala de estar, zona de juegos o estudio. Desde aquí se accede a dos terrazas privadas y a una práctica zona de lavado con fregadero y tendedero, aportando un valor añadido a la vivienda.

Destaca especialmente la luminosidad, la buena distribución y la independencia que ofrece esta casa, sin vecinos ni por arriba ni por abajo. Su cercanía a todos los servicios y su estado, lista para entrar a vivir, la convierten en una opción atractiva tanto para familias que buscan espacio y comodidad como para inversores interesados en una propiedad con gran potencial.