Vivienda en venta en Benicarló: Un piso con tres habitaciones por 130.000 euros

El mercado inmobiliario de Castellón continúa ofreciendo oportunidades interesantes para quienes buscan vivienda habitual o una segunda residencia cerca de la costa. En este contexto, destaca un piso en venta en la localidad de Benicarló, en un área residencial consolidada que cuenta con todo tipo de servicios en su entorno.

La vivienda, procedente de entidad bancaria, se ubica en una tercera planta con ascensor y dispone de una superficie construida de 76,53 metros cuadrados. Su distribución es funcional y pensada para el día a día: un salón-comedor luminoso con acceso directo a un balcón, una cocina semiabierta amueblada, tres dormitorios y un baño completo. Esta configuración la convierte en una opción adecuada tanto para familias como para parejas que necesiten espacio adicional o compradores que valoren la versatilidad de las estancias.

Uno de los elementos más destacables del inmueble es que incluye dos trasteros en el precio, algo cada vez más valorado en viviendas urbanas. El primero, con 12,03 m² útiles, se encuentra en la planta -1, mientras que el segundo, de 2,85 m², está ubicado en la planta 1. Estos espacios adicionales resultan especialmente prácticos para almacenamiento, bicicletas o material de temporada.

La localización es otro de sus puntos fuertes. Benicarló es una ciudad costera con una amplia oferta de comercios, centros educativos, instalaciones sanitarias y zonas de ocio. La vivienda se encuentra a tan solo diez minutos de la playa, lo que permite disfrutar del mar sin renunciar a la tranquilidad de un barrio residencial. En cuanto al precio, el piso sale al mercado por 130.000 euros.