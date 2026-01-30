Oportunidad inmobiliaria: En venta una casa en el casco antiguo de uno de los pueblos más bonitos de España por 180.000 euros
La vivienda, ubicada en el centro de Peñíscola, cuenta con 75 metros cuadrados construidos, una habitación, un baño y una terraza de 8 m² con vistas al mar
Una casa independiente situada en el casco antiguo de Peñíscola, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra a la venta por 180.000 euros. La vivienda dispone de 75 m² construidos, con un precio de 2.400 €/m², y se asienta sobre una parcela de 19 m².
El inmueble cuenta con una habitación y un baño, y está distribuido en planta baja, dos plantas y una planta superior con acceso a terraza. La vivienda está construida sobre una superficie de 19 m². Cada planta se organiza en una estancia diáfana de unos 11 m², mientras que el resto del espacio lo ocupa la escalera, ubicada al fondo.
En la parte superior, la vivienda dispone de unos 4 m² cubiertos y acceso a una terraza de 8 m². Desde este espacio exterior se contemplan vistas panorámicas a la calle de subida al castillo y al mar. Se trata por tanto de una buena oportunidad de inversión, así como de una ocasión de vivir en el centro de uno de los pueblos más turísticos de Castellón, así como una ideal segunda residencia.
