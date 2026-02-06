Venden una vivienda en Vila-real que combina hogar y bar por 108.000 euros
Una casa de dos plantas con terraza y un bar completamente montado sale al mercado
El mercado inmobiliario de Vila-real suma una nueva propuesta que destaca por unir uso residencial y potencial económico. En la zona comprendida entre la Avinguda Alemanya y la Avinguda Itàlia se ofrece a la venta una casa de dos plantas, con terraza, por un precio de 108.000 euros.
La vivienda cuenta con una superficie construida de 147 metros cuadrados y se encuentra en buen estado, lista para entrar a vivir. Distribuida en dos alturas, dispone de dos habitaciones dobles, un baño completo y dos aseos adicionales, una configuración que aporta funcionalidad tanto para el uso diario como para la recepción de visitas.
Uno de los elementos más singulares del inmueble es que se vende junto a un negocio totalmente equipado: un bar montado y operativo, lo que abre la puerta a posibles ingresos adicionales para quienes decidan mantener la actividad comercial. Esta característica convierte la propiedad en una opción mixta, pensada tanto como vivienda habitual como inversión.
La casa está orientada de este a oeste, lo que permite disfrutar de luz natural a lo largo de todo el día. Además, todas las estancias son exteriores, lo que refuerza la sensación de luminosidad. La terraza se presenta como un espacio destinado al descanso y al uso al aire libre.
Situada en una primera planta, la propiedad se encuentra en un entorno bien comunicado, con paradas de autobús cercanas, y rodeada de servicios como colegios y zonas infantiles, aspectos especialmente valorados por familias con hijos.
