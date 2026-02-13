Rebajan 9.000 euros el precio de una vivienda reformada con patios privados en Benicarló

Una vivienda en planta baja en Benicarló sale a la venta con una rebaja destacada de 9.000 euros sobre su precio inicial. El inmueble, que anteriormente se ofertaba por 124.000 euros, puede adquirirse ahora por 115.000 euros.

Se trata de una propiedad completamente reformada y lista para habitar. Originalmente contaba con cuatro dormitorios y un baño, pero tras la reforma dispone actualmente de dos amplios dormitorios y dos baños modernos, adaptándose a una distribución más funcional y contemporánea.

La vivienda sobresale por sus generosos patios de uso privado, ambos bien solados. Uno de ellos está equipado con toldo, lo que permite disfrutar del espacio exterior durante todo el año. En el interior, los espacios están concebidos para la vida cotidiana, con estancias luminosas y bien ventiladas.

Cuenta con una cocina independiente equipada con despensa, diseñada para ofrecer comodidad y funcionalidad, y un salón amplio con buena ventilación. El inmueble se ubica en una zona tranquila, sin ruidos molestos, aunque próxima a servicios esenciales como bancos, consultorios médicos y supermercados.