Un piso de tres habitaciones a 350 metros de la playa sale a la venta por 105.000 euros en este pueblo de Castellón

Un piso de 95 metros cuadrados construidos ha salido a la venta en Vinaròs por 105.000 euros. La vivienda, ubicada en un edificio residencial construido en 1960 y sin ascensor, se encuentra en una zona consolidada de la población, con todos los servicios necesarios en su entorno y a tan solo 350 metros de la playa.

El inmueble se distribuye en salón-comedor, cocina independiente amueblada, tres dormitorios y un baño. Con orientación suroeste, la vivienda disfruta de una buena entrada de luz natural durante buena parte del día, un aspecto especialmente valorado en las zonas costeras. Su configuración la convierte en una opción tanto para residencia habitual como para segunda vivienda vacacional.

La zona en la que se sitúa es de carácter residencial y cuenta con comercios, servicios y buenas conexiones, lo que añade atractivo a una oferta que combina cercanía al mar y precio contenido dentro del mercado inmobiliario local. Vinaròs, uno de los municipios costeros más destacados del norte de la Castellón, mantiene una demanda sostenida tanto de compradores nacionales como internacionales.