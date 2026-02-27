Una oportunidad en el centro de Burriana: casa con terraza con una rebaja de 45.000 euros

Burriana suma estos días una de esas oportunidades inmobiliarias que llaman la atención por precio y ubicación. En Zona Piscines, a un paso del centro, sale a la venta una casa con terraza que acaba de experimentar una rebaja de 45.000 euros: su precio anterior era de 250.000 euros y ahora se oferta por 205.000 euros.

Con 225 m² construidos (a razón de 911 €/m²), la vivienda destaca por su amplitud y distribución en varias plantas, además de su buen estado general. Está pensada para familias que busquen metros, luz y una vida cómoda en un entorno urbano consolidado, con todos los servicios a mano.

Una casa luminosa, exterior y con espacios para cada momento

La vivienda, toda exterior y muy iluminada, se organiza de forma funcional:

Primera planta: incluye un armario vestidor, un salón amplio, cocina, comedor independiente y un baño con bañera.

Segunda planta: se reparten tres habitaciones, un despacho y dos baños completos con ducha, lo que facilita el día a día cuando conviven varias personas.

Tercera planta: uno de los puntos fuertes de la casa: zona de barbacoa, lavadero y terraza, ideal para comidas al aire libre, celebraciones o simplemente para ganar un rincón de desconexión en pleno núcleo urbano.

En total, la vivienda ofrece 4 habitaciones y 3 baños, además de detalles prácticos como armarios empotrados y aire acondicionado por splits en tres estancias.

Entorno urbano con servicios y buenas comunicaciones

La ubicación en Zona Piscines, cerca del centro, añade un valor clave: se trata de un área con equipamientos sanitarios, comerciales, escolares, lúdicos y deportivos, además de fácil acceso y buenas comunicaciones por carretera, algo especialmente apreciado por quienes compaginan vida en Burriana con desplazamientos habituales.

En un momento en el que el mercado valora cada vez más las viviendas con espacios exteriores, esta casa con terraza en Burriana se presenta como una alternativa interesante: metros, distribución completa y vida de barrio, ahora con una rebaja significativa que la coloca en el radar de compradores que buscan una vivienda amplia.