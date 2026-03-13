Burriana suma a la oferta inmobiliaria un piso en venta por 165.000 euros

Un piso ubicado en Burriana ha salido a la venta por 165.000 euros. La vivienda dispone de 156 metros cuadrados construidos, con un precio de 1.058 euros por metro cuadrado, y se presenta como una opción orientada a familias o compradores que busquen espacio y funcionalidad.

El inmueble se encuentra en buen estado y cuenta con tres habitaciones y dos baños. Además, incluye armarios empotrados, trastero y mobiliario completo, lo que permite su uso inmediato sin necesidad de equipamiento adicional. La orientación noreste y las vistas a zonas verdes figuran también entre las características destacadas de la propiedad.

La descripción comercial define la vivienda como un piso acogedor, luminoso y situado en una zona tranquila y bien comunicada de Burriana. El anuncio subraya igualmente su distribución amplia y funcional, pensada para ofrecer comodidad en el día a día.

La oferta presenta este piso como una oportunidad para quienes quieran establecer su nuevo hogar en una de las zonas señaladas del municipio.