Una casa de tres plantas y solárium sale a la venta en el casco histórico de Peñíscola por 228.000 euros

Peñíscola suma una nueva vivienda en venta en pleno corazón de su casco antiguo. Se trata de una casa independiente ubicada en la calle de Don Jaime Sanz, una de las zonas más turísticas de la localidad, muy próxima al faro y al castillo, que ha salido al mercado por 228.000 euros.

El inmueble dispone de 198 metros cuadrados construidos, repartidos en tres plantas y un solárium. En total, ofrece seis habitaciones y tres baños. La distribución de la vivienda permite múltiples posibilidades de uso. En la planta baja se encuentran el recibidor, una cocina, una despensa y un aseo. La primera planta alberga tres dormitorios, uno de ellos con salida a un balcón, además de un baño.

En la segunda planta hay otra cocina con salida al balcón, un salón, una habitación y una despensa. La tercera planta repite una configuración similar a la primera, con tres dormitorios —uno también con balcón— y un baño.

Uno de los principales atractivos del inmueble es su amplio solárium, desde el que se disfrutan vistas al castillo de Peñíscola y al mar, dos de los grandes reclamos paisajísticos y turísticos del municipio castellonense.

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Por su localización y características, la vivienda se presenta como una opción tanto residencial como de inversión. Podría destinarse a vivienda turística, alojamiento por habitaciones o incluso pequeño hotel, aprovechando su capacidad, su estructura en varias plantas y su emplazamiento en una de las áreas más visitadas de la ciudad.