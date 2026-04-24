En venta un ático con terraza en un pueblo de Castellón por menos de 200.000 euros
La vivienda, situada en el casco urbano de Vinaròs, cuenta con 122 metros cuadrados construidos, tres habitaciones, tres baños, garaje, trastero y una amplia terraza a menos de un kilómetro de la Playa del Fortí
Encontrar una vivienda amplia, con terraza y cerca del mar por menos de 200.000 euros no siempre resulta sencillo en la provincia de Castellón. Sin embargo, en Vinaròs ha salido al mercado un ático dúplex en construcción que reúne varias de las características más buscadas por quienes quieren vivir cerca de la costa sin renunciar al espacio.
El inmueble se encuentra en el casco urbano de Vinaròs, concretamente en la Calle Pilar, y tiene un precio de venta de 180.000 euros. La vivienda dispone de 122 metros cuadrados construidos, de los cuales 80 metros cuadrados son útiles, lo que sitúa el precio en torno a los 1.475 euros por metro cuadrado.
La propiedad está ubicada en una sexta planta de un edificio con ascensor y cuenta con tres dormitorios dobles y tres baños completos. Dos de estos baños están incorporados al dormitorio principal, configurado tipo suite, una distribución pensada para aportar comodidad tanto a familias como a parejas que busquen una vivienda con estancias amplias.
Uno de los principales atractivos de este ático es su terraza, desde la que se pueden disfrutar vistas despejadas. Además, la orientación norte-sur favorece la entrada de luz natural a lo largo del día. La vivienda se vende también con plaza de garaje y trastero, ambos situados en la planta sótano del edificio.
El ático se encuentra actualmente en construcción y tiene una antigüedad inferior a cinco años. Entre sus características figuran armarios empotrados, puerta de seguridad, agua caliente individual y ascensor.
La ubicación es otro de los puntos destacados del inmueble, pues está situada a unos 950 metros de la Playa del Fortí, una de las zonas más conocidas de Vinaròs, y se encuentra próxima a servicios básicos como supermercados, colegios, hospitales y la estación de tren, lo que facilita la conexión con otros municipios.
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