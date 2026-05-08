Una casa con molino sale a la venta en Burriana por 185.000 euros
La vivienda, situada entre Burriana y Almassora, cuenta con seis habitaciones, dos salones, terraza, zona de barbacoa y una parcela de 776 metros cuadrados
Una vivienda diferente ha salido a la venta en Burriana, con un elemento poco habitual en el mercado inmobiliario: una zona de molino integrada en la propiedad. El inmueble, que tiene un precio de 185.000 euros, se encuentra en la Partida Vitens, entre Burriana y Almassora, y se presenta como una oportunidad singular para quienes buscan una casa amplia, con terreno y con posibilidades de personalización.
La propiedad cuenta con 282 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 776 metros cuadrados. Según la información facilitada en el anuncio, la vivienda está distribuida en dos plantas comunicadas por una escalera interior y dispone de seis habitaciones, dos salones, dos aseos y un baño. Además, incluye una habitación y un baño en bruto, lo que abre la puerta a adaptar parte de la casa a las necesidades del futuro comprador.
Uno de los aspectos más llamativos es precisamente esa zona de molino, que convierte la vivienda en una opción poco común dentro de la oferta residencial de la zona. A ello se suma una planta baja con espacio diáfano, una zona de barbacoa y un área prevista para hacer la cocina al gusto. Estos elementos refuerzan el carácter flexible del inmueble, pensado tanto para uso familiar como para quienes buscan una casa con personalidad y margen para terminar de definir algunos espacios.
El anuncio destaca también una reforma total del techo de la vivienda. En esa intervención se cambiaron las vigas por otras nuevas con el objetivo de fortalecer la estructura, un dato relevante en una propiedad de estas características. Junto a la casa principal, la parcela cuenta con otra estructura y una canalización de aguas descrita como “muy interesante”, otro detalle que contribuye al carácter peculiar de la finca.
El precio de venta se sitúa en 185.000 euros. La combinación de superficie, terreno y elementos poco habituales, como el molino, puede llamar la atención de compradores que buscan algo distinto a una vivienda convencional.
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