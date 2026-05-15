Casa con piscina en venta en Vinaròs: una propiedad urbana con gran parcela y descuento de 15.000 euros

En la zona de Vistabella - Closa de Vinaròs, se presenta una propiedad singular para quienes buscan espacio, tranquilidad y un proyecto con gran potencial. Se trata de una casa con piscina privada, situada sobre una amplia parcela urbana de 2.222 m², con una vivienda de 191 m² construidos y aproximadamente 150 m² útiles.

El inmueble está a la venta por 265.000 €, tras una rebaja desde los 280.000 €, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes valoran tanto la superficie disponible como las posibilidades futuras de la parcela.

La vivienda cuenta con 4 habitaciones, 1 baño completo y 1 aseo, además de una cocina semiabierta totalmente nueva. La casa se distribuye en dos plantas y dispone de varios porches que podrían cerrarse o integrarse en la vivienda para ampliar los espacios interiores.

Uno de los puntos más destacados de esta propiedad es su suelo 100% urbano y totalmente legalizado. Gracias a la amplitud de la parcela, existe la posibilidad de plantear una redistribución general, una división o incluso una nueva construcción, siempre conforme a la normativa urbanística correspondiente. Este aspecto resulta especialmente atractivo en una zona donde las parcelas de gran tamaño tienen un valor significativo.

La casa, con más de 30 años de antigüedad, es una construcción sólida y ofrece una excelente base para reformar, actualizar o adaptar a las necesidades del comprador. Dispone de suelo de gres, calefacción individual, agua caliente individual y orientación Este.

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El entorno es otro de sus grandes atractivos. La propiedad está rodeada de naturaleza y pinos, con vistas privilegiadas a la montaña y al mar. Además, cuenta con piscina privada, lo que la convierte en una opción ideal tanto como residencia habitual como segunda vivienda para disfrutar del clima mediterráneo.