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Una casa de diseño con ático privado y jacuzzi sale a la venta por 250.000 euros en este pueblo de Castellón

La vivienda, situada en Vinaròs, cuenta con 196 metros cuadrados construidos, tres habitaciones dobles, terraza, barbacoa y vistas desde su espacio exterior

Galería de imágenes: Una casa de diseño con ático privado y jacuzzi sale a la venta por 250.000 euros en Vinaròs

Galería de imágenes: Una casa de diseño con ático privado y jacuzzi sale a la venta por 250.000 euros en Vinaròs

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Galería de imágenes: Una casa de diseño con ático privado y jacuzzi sale a la venta por 250.000 euros en Vinaròs / TUCASA.COM

Francis Aznar

En el mercado inmobiliario de Vinaròs aparece una vivienda que reúne varios de los elementos más buscados por quienes aspiran a vivir cerca del Mediterráneo sin renunciar al diseño, la amplitud y los espacios exteriores. Se trata de una casa seminueva ubicada en la codiciada zona de Plaza 3 Reyes, que sale a la venta por 250.000 euros.

El inmueble dispone de una superficie construida de 196 metros cuadrados, de los cuales 183 metros cuadrados corresponden a superficie útil. La parcela, según los datos del anuncio, cuenta con 83 metros cuadrados. Con estas cifras, el precio se sitúa en 1.276 euros por metro cuadrado construido y en 3.012 euros por metro cuadrado de parcela.

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Uno de los principales atractivos de la vivienda es su orientación Este, una característica que favorece la entrada de luz natural durante buena parte del día. Esta luminosidad se suma a una distribución pensada para el confort diario y a unos acabados de calidad que refuerzan el carácter contemporáneo de la casa.

La zona principal de la vivienda está presidida por un salón de 27 metros cuadrados, concebido como un espacio amplio para la vida familiar y para recibir invitados. La cocina, moderna y equipada, cuenta con una distribución funcional y una superficie de unos diez metros cuadrados, lo que permite un uso cómodo en el día a día.

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La casa dispone de tres habitaciones dobles, un dato especialmente relevante para familias, parejas que necesitan espacio adicional o compradores que buscan una vivienda con estancias versátiles. El baño principal ha sido diseñado con detalle y se completa con un aseo adicional, una prestación que aporta comodidad a la rutina doméstica.

Pero el gran elemento diferencial de esta propiedad se encuentra en su ático privado. En este espacio exterior, la vivienda incorpora un jacuzzi integrado, planteado como una zona de relajación dentro del propio hogar. Además, cuenta con barbacoa, lo que convierte la terraza en un lugar pensado para reuniones sociales y comidas al aire libre bajo el clima mediterráneo.

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La vivienda también dispone de calefacción completa, un aspecto que amplía su comodidad más allá de los meses estivales. A ello se suma el valor de sus estancias exteriores, que refuerzan la sensación de amplitud y aportan un componente de bienestar cada vez más demandado en el mercado residencial.

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Una casa de diseño con ático privado y jacuzzi sale a la venta por 250.000 euros en este pueblo de Castellón

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