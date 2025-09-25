Excepcional oportunidad Inmobiliaria en Castellón: estudio con terraza y vistas al mar por 93.000 euros

En el dinámico y emocionante mercado inmobiliario de la provincia de Castellón, dos ofertas destacan por su singularidad y potencial. Ya sea que busques una inversión rentable en el atractivo sector turístico o un hogar espacioso en un entorno bien comunicado, estas propiedades poseen características que pueden satisfacer las expectativas más exigentes.

Estudio moderno cerca de la Playa de La Concha, Orpesa del Mar por 93.000 euros

Venta de piso en platja de la Concha, Oropesa / Tucasa.com

Ubicada a apenas 300 metros de la renombrada Playa de La Concha, esta propiedad reformada ofrece una excelente oportunidad tanto para inversores como para aquellos que buscan un refugio vacacional cerca del mar. Con un precio atractivo, este estudio es un testimonio de la perfecta relación entre accesibilidad y calidad en la zona de Platja de La Conxa, en Orpesa del Mar.

Este estudio de 38 metros cuadrados combina funcionalidad y diseño en un espacio dotado de un salón luminoso con cocina integrada, un dormitorio independiente para mayor privacidad y un moderno baño con ducha. Equipado con aire acondicionado, este inmueble asegura un confort térmico durante todo el año. La joya de la propiedad es, sin duda, su terraza privada con vistas al mar, donde se puede disfrutar de impresionantes atardeceres y del agradable clima mediterráneo. Los procedimientos para su inscripción como alojamiento turístico están en marcha, lo que permite vislumbrar un alto potencial de rentabilidad en el competitivo mercado del alquiler vacacional.

Más detalles de la propiedad están disponibles

Apartamento en Venta en el Corazón de Peñíscola por 170.000 euros

Venta de piso en Llandells, Peníscola / Tucasa.com

Amplio apartamento ideal para quienes valoran tanto el espacio como la proximidad al centro y las playas. Este inmueble sin pasillos innecesarios se caracteriza por un salón que impresiona por su amplitud, tres habitaciones para toda la familia o visitas, una cocina independiente totalmente equipada, y dos baños completos que ofrecen funcionalidad y privacidad.

Destacamos la luminosidad del apartamento, que ha sido optimizada mediante su diseño casi completamente exterior. La terraza de 12 m2 y los balcones múltiples no solo proporcionan una inyección de luz natural, sino también opciones para disfrutar del moderado clima mediterráneo que caracteriza la región.

La ubicación céntrica del inmueble en Peñíscola permite un acceso inmediato a ambas playas, siendo ideal tanto para residentes permanentes como para vacacionistas. Se incluye aire acondicionado con dos splits para asegurar confort durante todo el año. Existen armarios empotrados distribuidos estratégicamente para maximizar el almacenaje, y una puerta blindada que aporta seguridad extra al apartamento.

Entre los detalles técnicos destacan el agua caliente individual de tipo eléctrica y el doble acristalamiento, ambos contribuyendo a la eficiencia energética y el confort doméstico. Este apartamento semi amueblado constituye una oferta excepcional para aquellos en busca de calidad de vida en una de las localidades más emblemáticas de la costa levantina.

Más fotografías e información

En resumen, estas propuestas inmobiliarias en Castellón no solo representan excelentes oportunidades de inversión y confort, sino que reflejan la diversidad y el atractivo del mercado local, adaptable a diversas necesidades y aspiraciones. Desde la cercanía a playas emblemáticas hasta la amplitud y comodidad urbana, estas propiedades ofrecen un sinfín de posibilidades para disfrutar de una calidad de vida excepcional.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.