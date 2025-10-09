Rebajan en 10.000 euros este piso en venta en Castellón con terraza, garaje y cerca de la playa

La compra de una vivienda representa una de las decisiones más importantes en la vida de muchas personas. Cada inmueble tiene características únicas que lo hacen especial y adecuado para distintos perfiles de compradores. A continuación, presentamos dos ofertas residenciales en la provincia de Castellón, detallando las ventajas y posibilidades que cada una ofrece.

Piso con garaje y terraza cerca de la playa de la Salera por 110.000 euros

Piso con terraza, Ciutat del Transport La Salera, Castellón / Tucasa.com

Situado en la tranquila urbanización de Ciutat del Transport-La Salera, este piso se presenta como una opción idónea tanto para aquellos que buscan un hogar apacible cerca de la ciudad, como para aquellos con interés de inversión. Este acogedor apartamento, con orientación norte y suelos de terrazo, ofrece un confortable espacio de 71 m² construidos.

La vivienda cuenta con una habitación doble y una individual, un baño completo y un amplio salón-comedor con salida a una generosa terraza. La posibilidad de personalizar la cocina independiente y el vestidor a su gusto, supone un reclamo añadido para aquellos que desean adaptar el espacio a sus necesidades específicas. La mezcla de carpintería interior en madera y exterior en aluminio/climalit garantiza una adecuada eficiencia térmica y acústica.

Entre sus numerosos beneficios, incluye extras imprescindibles para el confort diario: ascensor, armarios empotrados, muebles, trastero, plaza de garaje y servicios basados en luz y agua ya activos. La excelente ubicación, a solo 10 km de la playa, junto a colegios, hospitales, zonas verdes, líneas de autobús y centros comerciales, complementan la oferta de este inmueble.

Más fotografías e información de venta del piso con terraza en Oeste, Castellón, Ciutat del Transport-La Salera o completando el formulario:

Dúplex de ensueño en el centro de Peñíscola, Castellón por 175.000 euros

Piso en Llandells, Peñíscola, Castellón / Tucasa.com

Para aquellos que sueñan con vivir cerca del mar, este maravilloso dúplex en Peñíscola se presenta como una oportunidad inmejorable. Situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de las principales playas y con vistas laterales al mar, invita a disfrutar de una calidad de vida excepcional. Con 99 m² construidos, la residencia se distribuye cuidadosamente en dos plantas, para maximizar el uso del espacio y ofrecer comodidad.

La planta principal cuenta con un luminoso salón-comedor con integración de cocina americana, que se extiende hacia una terraza de 7 m². En el nivel inferior, un distribuidor conecta otro dormitorio con balcón de 3 m², ideal para disfrutar de brisas marinas, así como otro cuarto de baño completo. Destacan en su equipamiento los suelos de gres, aire acondicionado, doble acristalamiento, puerta blindada y armarios empotrados, elevando así el nivel de confort y seguridad.

Entre las facilidades adicionales, se incluye un parking numerado, elemento esencial en una zona tan céntrica y un ascensor que garantiza el acceso sin barreras.

Vista completa de este inmueble en el enlace de venta de piso en Llandells, Peñíscola o rellenando el formulario:

Estas dos opciones representan estilos de vida distintos, pero ambos prometen comodidad y oportunidades únicas para personalizar y disfrutar. Invertir en cualquiera de estas propiedades no solo supone adquirir un inmueble, sino también un espacio lleno de posibilidades en la hermosa provincia de Castellón.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.