JBM Servicios Inmobiliarios: profesionalidad y visión estratégica en un mercado en constante evolución

JBM Servicios Inmobiliarios, con una sólida trayectoria y una amplia experiencia en la gestión de propiedades, activos de fondos y proyectos de obra nueva, ofrece una visión global del sector y destaca las claves para entender su evolución. Desde su sede central en Castellón, con oficinas en la capital y Peñíscola, la agencia trabaja con un enfoque integral que combina la especialización profesional, la cercanía con el cliente y la capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mercado.

Con proyectos emblemáticos como Terrazas de Peñíscola y Residencial Iroko en Castellón, JBM reafirma su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la promoción y comercialización inmobiliaria.

En primer lugar, nos gustaría contar con una introducción general para conocer su visión sobre la situación actual del mercado inmobiliario.

Agente de la propiedad inmobiliaria Jordi Bombardó Martín / BREVA

El mercado inmobiliario en Castellón atraviesa un periodo de incertidumbre y adaptación a nuevas dinámicas económicas. La inflación, el aumento de las tasas de interés y la alta demanda de vivienda generan movimientos mixtos en precios y oferta. Mientras algunas zonas experimentan una estabilización o ligeros descensos en precios, las áreas urbanas con escasez de inventario mantienen la competencia entre compradores y los costos elevados. El mercado de alquiler sigue activo, impulsado por cambios en los estilos de vida y preferencias laborales, y las tendencias apuntan hacia la vivienda flexible, la sostenibilidad y el uso de nuevas tecnologías.

¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados en estos momentos en su zona?

La demanda se centra en pisos y apartamentos en ciudades, por su cercanía a servicios, y en viviendas unifamiliares o chalets en zonas costeras como Benicàssim, Oropesa del Mar y Peñíscola, sobre todo como segunda residencia o propiedad vacacional. La obra nueva también ha ganado protagonismo, reduciendo notablemente la disponibilidad de viviendas en venta.

En este sentido, ¿hay suficiente oferta en respuesta a la demanda de vivienda existente?

Actualmente, la oferta no cubre la demanda, lo que provoca un aumento de precios y mayor competencia entre compradores.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario ahora mismo?

Los principales desafíos incluyen:

Escasez de oferta frente a la creciente demanda.

Incremento de precios que dificulta el acceso a la vivienda.

Acceso limitado a financiación, especialmente para jóvenes o ingresos medios.

Burocracia y regulación que ralentizan nuevos desarrollos.

Adaptación a la sostenibilidad y eficiencia energética, que requiere inversiones adicionales.

En cuanto a las oportunidades existentes, ¿cuáles destacaría?

Desarrollo de viviendas sostenibles y energéticamente eficientes.

Rehabilitación de inmuebles antiguos para revitalizar barrios urbanos.

Inversión en propiedades vacacionales en zonas costeras, vinculadas al turismo.

Crecimiento de áreas con nueva infraestructura, que incrementa la demanda.

Mercado de alquiler, cada vez más atractivo ante el aumento de precios de compra.

Finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para alguien que esté pensando en comprar, vender o alquilar un inmueble?

Oficina JBM en Peñíscola / JBM

Aunque la mejor opción en todos los casos es apoyarse en un buen profesional, un agente de la propiedad inmobiliaria como JBM Servicios Inmobiliarios puede dar la respuesta más adecuada y segura a este tipo de necesidades.

Nuestras recomendaciones para compradores, vendedores y arrendadores son:

Compradores: Investigar el mercado, definir necesidades, asegurar la financiación y revisar el inmueble antes de la compra.

Investigar el mercado, definir necesidades, asegurar la financiación y revisar el inmueble antes de la compra. Vendedores: Fijar un precio competitivo, cuidar la presentación de la vivienda y emplear estrategias de marketing efectivas.

Fijar un precio competitivo, cuidar la presentación de la vivienda y emplear estrategias de marketing efectivas. Arrendadores: Elaborar contratos claros, seleccionar cuidadosamente a los inquilinos y mantener la propiedad en buen estado.

Sobre JBM Servicios Inmobiliarios

Actualmente la empresa gestiona tres canales principales: