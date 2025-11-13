Residencial Iroko: viviendas de diseño y confort en el corazón de Castellón de la Plana desde 230.000 euros

Castellón de la Plana sigue consolidándose como una de las zonas más atractivas para adquirir vivienda nueva en la Comunidad Valenciana. En esta línea, Residencial Iroko se presenta como una promoción moderna y funcional, ubicada en la calle Mestre Arrieta, 55, a escasos minutos del centro urbano, en un entorno tranquilo y en expansión.

Diseño contemporáneo y confort en cada detalle

El proyecto, desarrollado por JBM, una empresa con una sólida trayectoria en el sector inmobiliario, ofrece 20 viviendas de tres dormitorios, 4 de dos dormitorios y 4 de un dormitorio, con superficies desde 45,99 m² y precios a partir de 230.000 €.

Las viviendas destacan por su arquitectura moderna, distribución práctica y excelente luminosidad natural. Los amplios salones, cocinas integradas y materiales de alta calidad reflejan un estilo de vida actual, donde el diseño y la funcionalidad se unen para crear hogares cálidos, cómodos y sostenibles.

Salón de vivienda Residencial Iroko / Tucasa.com

Pisos y áticos con garaje y zonas comunes

Residencial Iroko no solo ofrece viviendas, sino un entorno pensado para disfrutar. El conjunto dispone de plazas de garaje, zona comunitaria para aparcar bicicletas y un ambiente sereno ideal para familias, profesionales o parejas jóvenes.

Entre las tipologías disponibles, destacan los pisos y áticos de tres dormitorios con dos baños, que combinan amplitud y elegancia. Los precios oscilan entre los 230.000 € y los 270.000 €, con posibilidad de financiación desde 909 € al mes, lo que convierte esta promoción en una opción asequible para quienes buscan calidad y bienestar sin renunciar a la ubicación.

Ubicación privilegiada y entorno en crecimiento

Situado en una zona sur de Castellón de la Plana, Residencial Iroko disfruta de amplias avenidas, zonas verdes y excelentes comunicaciones con el centro y los principales servicios: colegios, comercios, instalaciones deportivas y centros de salud.

Esta área residencial se encuentra en pleno auge urbanístico, lo que garantiza una alta proyección de valor a futuro, tanto para quienes desean establecerse como para inversores que buscan rentabilidad a medio plazo.

Calidad, sostenibilidad y diseño: las señas de identidad de JBM

Cocina de vivienda en Residencial Iroko / Tucasa.com

La promotora JBM ha puesto su sello en esta promoción con una filosofía clara: ofrecer viviendas eficientes, confortables y duraderas. El compromiso con la sostenibilidad y la atención al detalle se refleja en cada aspecto del proyecto, desde los acabados interiores hasta la planificación del entorno.

Vivir o invertir en Castellón nunca fue tan atractivo

Con Residencial Iroko, Castellón suma una propuesta inmobiliaria que combina diseño, calidad de vida y ubicación estratégica. Ya sea como vivienda habitual o como inversión segura, esta promoción redefine el concepto de hogar contemporáneo en la capital de la Plana.