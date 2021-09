La aplicación Web Familia no estará operativa en el comienzo del curso escolar. En su acceso se informa que permanecerá cerrada temporalmente hasta el día 13 por la configuración de inicio de curso.

La explicación de Conselleria

Según la Conselleria de Educación, la dirección general de Tecnologías de la Información y la Comunicación (dgTic), de quien depende Web Familia, les ha informado que se cierra siempre por estas fechas y no se abre hasta que comienzan las clases. «Esto se hace para que los centros acaben de cargar toda la información del nuevo curso durante esta primera semana (grupos, horarios, tutores) así como incorporar todos los cambios y modificaciones que se hacen durante los primeros días de clases», según fuentes de la Conselleria de Educación. Este curso se inicia el día 8 de septiembre.

A su vez desde Conselleria indican que las familias tienen a su disposición toda la información sobre el inicio de curso (horarios, libros de texto, comedor) en la web de centros y anuncian la puesta en marcha de la web Aula Segura sobre los protocolos de seguridad e higiene escolar.

Falta de respeto y de previsión, para los padres

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, lo considera una falta de previsión de la Conselleria de Hacienda, de quien depende la dgTic: «Es una tremenda falta de respeto al esfuerzo que se está haciendo desde la comunidad educativa para sobrellevar de la forma más tranquila y normalizada posible la situación en la que estamos». «Se debería haber previsto y no hacerlo a principio de curso, con los cursos que estamos teniendo. Que no se haya hecho el mantenimiento en julio, o en las dos últimas semanas de agosto es absolutamente inaceptable», señaló. «Ha habido un fallo muy grave de previsión, de planificación y de comunicación», indica Pacheco, que añade que le gustaría preguntar a la dgTic «si les parecería razonable poner la web de la propia conselleria de Hacienda en mantenimiento durante el periodo de inicio de las declaraciones de la renta, por ejemplo».

"Que no se haya hecho el mantenimiento en julio, o en las dos últimas semanas de agosto es absolutamente inaceptable. Ha habido un fallo muy grave de previsión, de planificación y de comunicación»,

Vía de comunicación

Califica esta situación de falta de sensibilidad y de empatía y un menosprecio: «Aunque podamos estar más tranquilos que el anterior, continúa siendo un curso en el que necesitamos estar lo más coordinados posibles y nuestra vía de comunicación ahora mismo nos hemos acostumbrado a que sea la Web Familia. Nos la cortan a principio de septiembre y nos dicen que hasta una semana después de iniciado el curso no va a estar activa; se ha de resolver de forma fulminante, ya» declara.

Añade que ayer por la mañana ya había muchísimas familias que estaban accediendo a la Web Familia, porque muchos centros ya publicaban en qué grupo estaba cada alumno, horarios de tutorías, libro que hace falta. «Es nuestra vía actual y en muchos casos única de comunicación con los centros», agrega. Y es que hay informaciones y comunicaciones que con la ley de protección de datos no se pueden publicar en la web del centro, como en qué grupo está mi hijo. Además, «hay muchos centros que o no tienen actualizada o en condiciones o no tienen quién lleve su web», dice. «Conselleria olvida la forma en que obligan a los centros a gestionar sus webs, ya que las llevan en función de la disponibilidad y conocimientos de su personal, profesores, que no deberían estar para esto», concluye.