El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el secretario autonómico del ramo, Miguel Soler, han presentado hoy el inicio del curso escolar 2021/22, con el lema 'Amb tanta il·lusió per aprendre, com ganes de seguir cuidant-nos’. Las clases recuperan el 100% de la presencialidad y para ello se ha reforzado la contratación de profesorado y mejorado numerosas infraestructuras. "La pandemia aún existe y no iniciamos todavía un curso normal previo al covid. Hemos de ser prudentes y seguir todos los protocolos", ha apuntado Marzà al respecto.

Medidas en las aulas

El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio a partir de primaria. La gran diferencia respecto al año pasado es el 100% de presencialidad en todas las etapas educativas. En infantil y en primaria continuarán los grupos estables de convivencia, mientras que en ESO y Bachillerato deberá guardarse una distancia de seguridad de 1,5 metros (o al menos 1,2 por cuestiones de espacio). Las entradas y salidas a los centros seguirán siendo escalonadas, según las características de cada dentro. El protocolo de ventilación de las aulas también se mantiene, con la ayuda de los filtros HEPA.

Novedades en el patio

Este año, el alumnado podrá jugar en el patio con estudiantes del mismo curso, aunque no compartan aula ni grupo burbuja. "Siempre con mascarilla y al aire libre", remarcó Marzà.

Por otra parte, tanto el transporte escolar como el servicio de comedor estarán adaptados para la pandemia, con la contratación de casi 3.000 monitores extraordinarios para toda la Comunitat. Las actividades extraescolares continúan adelante, siempre garantizando la distancia entre aquellos alumnos que no sean del mismo grupo de convivencia.

Refuerzos de personal y medios

Conselleria contrata para este curso 793 docentes extraordinarios en la provincia de Castellón (5.042 en el total de la Comunitat), con una inversión de 6,2 millones para mejorar también la limpieza y desinfección de los centros.

En total, habrá 10.103 docentes en las aulas de Castellón.

El número de orientadores para hacer frente a las secuelas emocionales de la pandemia crece un 37%, con 1.452 profesionales. Se crean seis unidades especializadas de orientación (1 en la provincia de Castellón, con 18 profesionales). El refuerzo de la atención a la salud mental es patente con una guía de acompañamiento emocional en tiempos de covid, un nuevo protocolo de prevención de suicidios en el alumnado y un programa específico de salud mental y emocional, que está en desarrollo.

La baja natalidad

El número de alumnos desciende este año, "en especial en infantil y primaria", según las palabras del conseller Marzà. La baja natalidad es la causante de este dato. En total, 93.761 alumnos comienzan el curso el miércoles en Castelló (un 0,59% menos que el curso pasado), repartidos en infantil, primaria, educación especial, secundaria, bachillerato y formación profesional (la rama que más crece).

El ratio medio de alumnos por grupo es este curso de 20,7, un punto menos que el curso pasado.

Respecto al curso prepandémico, el número de alumnos en infantil y primaria en la Comunitat ha bajado un 6,4%. Por contra, el porcentaje de profesores en estas etapas ha crecido un 7,7% más, según los datos facilitados por la Conselleria.

Pendientes del Ministerio para las cuarentenas

Preguntado sobre si los contactos de los positivos deberán guardar cuarentena como el curso pasado, Soler ha respondido que aquellos que estén vacunados no la tendrán que hacer. Es una de las medidas que debe confirmar el Ministerio de Sanidad, "el miércoles o el jueves". Otra de ellas es el protocolo a seguir cuando haya algún positivo en aulas de etapas anteriores. Se sabrá al detalle "en los próximos días".

Construcción de centros y apuesta por la FP

Durante el presente curso, ha indicado Marzà, finalizarán las obras de 16 centros educativos nuevos en la Comunitat, 4 de ellos en Castellón con una inversión de 12 millones de euros. Actualmente en marcha hay obras en 16 centros, y 12 de ellos son construcciones nuevas. En total, se actúa en 136 centros de la Comunitat, generando empleo en 273 empresas con 6.655 puestos de trabajo.

En seis años, en la provincia de Castellón se han realizado obras de mejora en 42 centros.

Vinculada al empleo está la apuesta por la Formación Profesional. En Castellón se ofertan este año 1.041 nuevas plazas, para un total de 11.946 alumnos (un 19% más que hace seis años, con el cambio de gobierno autonómico).

Becas y ayudas

Conselleria informa además que unos 140.000 alumnos se beneficiarán este año en la Comunitat de las becas comedor, un 5% más que el curso pasado y con un presupuesto global de 73,4 millones de euros.

En cuanto a Xarxa Llibres, el banco de libros gratuitos, arroja unos números de 441.441 alumnos participantes (el 88% de las familias). En Castellón, 53.872, manteniendo el alto porcentaje. Por último, también han crecido las ayudas al bono infantil 0-3 años, y las aulas gratuitas de 2 años (2.864 plazas en 151 aulas de Castellón).