⏪ 5º día y 5º líder de la CG. ❤️ @Rudymolard es el nuevo portador del jersey de La Roja.



❤️5th day - 5th different CG leader. Check out @GroupamaFDJ’s Rudy Molard taking ownership of the red jersey #LaVuelta22 @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/H18B2W0vAF