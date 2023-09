El español Jesús Herrada (Cofidis) estrenó el cupo de victorias para los ciclistas nacionales en la 78ª Vuelta a España en la llegada a La Laguna Negra soriana y tras culminar con éxito la que fue la escapada del día y se anotó su tercer parcial en la prueba tras el de Cistierna en 2022 y Ares del Maestrat en 2019.

"He guardado porque el año pasado hice tercero en una etapa (la del Monasterio de Tentudía) porque me precipité. Sabía que tengo 300 metros buenos, era un buen final para mí y he conseguido llegar con unos metros de ventaja. He rematado", afirmó el ciclista de Mota del Cuervo.

"Sí, soy historia de la Vuelta", manifestó el manchego después de anotarse su tercer triunfo parcial en la carrera española.

Herrada recordó que "cuesta mucho rematar" para conseguir una victoria que dedicó, entre lágrimas, a su amigo Jesús "que falleció hace unos meses y nos ha acompañado en muchas carreras. Va por él y por su familia".

Otro motivo de satisfacción para el pequeño de los Herrada, su hermano José ya anunciado su intención de retirarse al final de esta temporada y también está en carrera, fue que estaba toda su familia. "Me emociono porque está aquí mi padre y estoy contento de tener cerca a los míos", dijo antes de darse un intenso abrazo con su progenitor una vez recuperado del esfuerzo que le llevó al límite de sus fuerzas para poder batir a sus adversarios.

"Hay veces que lo intentas y no sale, pero hay que persistir. Ahora toca disfrutar y a seguir luchando", dijo.

Sobre el desarrollo de la etapa destacó que en un principio le costó coger la escapada pero el esfuerzo por entrar en la escapada a punto estuvo de pasarle factura, aunque "éramos muchos y nos hemos entendido bien. Lo he dado todo para estar hasta el final".