O’Connor toma el mando de la Vuelta ante el error imperdonable de todos los equipos

Una vez Ben O’Connor se paraba sudoroso y cansado en una gasolinera de la parroquia andorrana de Canillo. Entraba a la tienda en busca de refresco y se tomaba unos instantes de relax mientras comía una barrita energética como si fuera el mejor de los bocadillos de jamón ibérico. Preparaba el Tour de 2021, como tapado del entonces equipo AG2R, hoy Decathlon. Días más tarde ganaba la gran etapa de Tignes, se ponía segundo de la general por detrás de Tadej Pogacar y llegaba a París en la cuarta plaza de la general.

Tiene más peligro que un coche sin frenos porque este jueves en Yunquera, en la sierra malagueña, tal vez haya podido conseguir algo más que el triunfo en la sexta etapa de la Vuelta a España. Que los equipos potentes de la carrera le entregasen 6.31 minutos es una falta total de responsabilidad cuando la carrera está cargada de ejemplos de fugas similares que no han hecho otra cosa que llegar a Madrid con el jersey de líder.

Un ciclista que se exhibe como hizo en Málaga, que rueda en solitario y que no levanta el pie, ni en los pocos kilómetros en los que tiró el Movistar, es un candidato al triunfo final. Un aviso con solo seis días de competición.

Todos sabían que la etapa que llegaba al Alto de las Abejas, donde había más ciclistas que insectos, era la tapada de esta edición y la que según como se enfocase podía ser más decisiva que el Cuitu Negru o los Lagos de Covadonga, por poner dos ejemplos. En el mismo número de etapa del año pasado, Sepp Kuss se fugó, ganó y empezó a ganar la Vuelta, si bien contó con el apoyo inestimable de Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. Y removiendo un poco los libros de historia de la carrera se encuentra el caso de Marco Giovannetti, en 1990, que se impuso en la carrera por sorpresa tras una fuga, también aquí, en Andalucía, camino de Ubrique.

Era un secreto a voces que el Red Bull de Roglic quería entregar el jersey rojo. Y hasta pareció que se desentendía de controlar una fuga en la que se coló O’Connor, que aparte de su cuarto puesto en el Tour de 2021 fue también cuarto este año en el Giro y octavo en la Vuelta de 2022, con triunfos de etapas en las rondas francesa e italiana.

No era un ciclista anónimo, sino el jefe de filas de un Decathlon que con la suya ya lleva 30 victorias esta temporada. Quitarle los casi 5 minutos que lleva de ventaja costará sangre, sudor y lágrimas a todos los equipos que se durmieron con una táctica imperdonable por parte de todos los directores. Al Red Bull sólo lo disculpa la posibilidad de que Roglic no anduviera lo fino que se esperaba, sino todavía se comprende menos, sobre todo cuando Patxi Vila, el director, admitió que no era el resultado que querían; entre otras cosas, porque al ciclista esloveno se le añade un problema serio, inesperado y que le obligará a emplear un plus extra de fuerza que se habría ahorrado.

Los rivales tampoco se libran de las críticas porque al margen del tiempo entregado a O’Connor perdieron la oportunidad de probar a Roglic, intentar tocarle la cara, y trabajar entre todos contra el ciclista australiano (léase Movistar, a pesar de que fue el único que lo probó, Soudal, Ineos, Visma y, por supuesto, UAE, con Joâo Almeida en posición aventajada en la general).

O'Connor, 28 años, los amenazó a todos -y porque es la sexta etapa, ya que podía haber sido un jaque mate- con una exhibición prodigiosa, eliminando a los rivales de fuga y subiendo por la cima de las Abejas como si fuese el mismísimo Pogacar, al que conoce bien porque él fue el único que se atrevió a seguirlo tras un demarraje en el Giro que, en su caso, acabó como el rosario de la Aurora.

“Es la mejor oportunidad de mi carrera. Quizá me vea ganando la Vuelta”, palabra del jersey rojo, en el día en el que todos los directores se ganaron un suspenso por la táctica.