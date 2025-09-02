Ciclismo
La etapa 10 de la Vuelta a España, en directo: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua
Los 175,3 kilómetros por carreteras navarras en constante ascenso pondrán a prueba a los participantes
Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.
La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.
El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Castellón busca dueños para más de un centenar de villas de lujo