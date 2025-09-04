Ciclismo
La etapa 12 de la Vuelta a España, en directo: Laredo - Los Corrales de Buelna
El punto más destacado de los 114,9 kilómetros es el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra
Redacción
La Collada de Brenes, un Primera de 7 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de desnivel, augura una buena etapa de la Vuelta a España este jueves, la duodécima, por tierras de Cantabria por encontrarse a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna.
Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.
Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Adiós a la 'incertidumbre' del campo: Castellón encara el nuevo año agrícola con los embalses en máximos desde 2002
- El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: 'Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló
- Opinión | CD Castellón: Y así se seguirán tomando