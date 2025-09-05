Ciclismo
La etapa 13 de la Vuelta a España, en directo: Cabezón de la Sal - L'Angliru
El primero de los dos grandes puertos de esta edición es uno de los puntos marcados en rojo en el programa de la ronda española
Redacción
La Vuelta a España 2025 llega a L'Angliru, su primera cita clave, el primero de los dos grandes puertos de esta edición y el que tiene que seleccionar al grupo que desgranará la Bola del Mundo en la penúltima etapa.
Con salida en Cantabria, en Cabezón de la Sal, la etapa de este viernes, la decimotercera, es la primera de las dos etapas del fin de semana por tierras asturianas con final en un puerto duro. La segunda, el sábado, terminará en La Farrapona (1ª; 17 km al 6 por ciento).
Considerado por muchos el puerto más duro del mundo, de los que más seguro, L'Angliru (Especial) es una pared de 12,4 km al 10 por ciento de desnivel medio con 7 km finales tremendos con tramos al 14, 15, 16, 18, 20 y hasta el 23 por ciento de la pavorosa Cueña les Cabres, a 3 km de meta.
- Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas
- Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo
- Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- El freno al crecimiento del turismo en Castellón se arrastra a septiembre
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Moncofa alarga el verano con actos de todo tipo en septiembre: toda la programación
- Primer avance del programa de fiestas de Santo Tomás en Benicàssim