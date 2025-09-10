La ronda española
El italiano Pellizzari se impone en la 17ª etapa de la Vuelta
Jonas Vinvegaard mantiene el jersey rojo en un día de tensa calma en la prueba.
Etapa de tensa calma en la Vuelta con triunfo del italiano Giulio Pellizzari, de 21 años, en la cumbre del Morredero, en las alturas de Ponferrada. Venció vestido con el jersey blanco (mejor menor de 25 años). Más que por las protestas contra la participación del conjunto del Israel en la ronda española, la jornada estuvo pendiente del viento que podía provocar la cancelación, total o parcial, de la ascensión final. A media mañana el panorama era muy complicado aunque a lo largo del día la situación fue mejorando. Jonas Vingegaard mantuvo el jersey rojo de líder.
La Vuelta, al margen de la protesta social propalestina, vivirá este jueves una contrarreloj en Valladolid que es esencial para la clasificación final, antes de una etapa de transición con posible esprint en Guijuelo y la última jornada de montaña en la sierra de Guadarrama, con la llegada a la Bola del Mundo antes del paseo final -con mucha preocupación- por las calles de Madrid.
Más información en breve.
