CICLISMO
La etapa 19 de la Vuelta a España, en directo: Rueda - Guijuelo
Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino
Redacción
La etapa de este viernes de la 80ª Vuelta a España, la decimonovena, íntegra por Castilla y León, con salida en la localidad vallisoletana de Rueda y llegada en la salmantina de Guijuelo, apunta a penúltimo sprint de la carrera previo a la traca final en lo competitivo el sábado en la Bola del Mundo.
Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino. El más importante el de meta, casi cuatro kilómetros ligera cuesta cada vez más ascendente destinado a los sprinters más potentes, precisamente los que están en la carrera.
Porque, aunque en este tipo de etapas la duda es si se llegará al sprint o tendrá éxito una fuga, incuso en esta si habrá viento que pueda provocar abanicos, la presencia en el pelotón de especialistas como el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) parece asegurar una llegada masiva.
Si Philipsen, de los mejores velocistas del mundo sino el mejor, ha aguantado en carrera hasta la decimonovena etapa con pocas oportunidades anteriores es de suponer que será para intentar ganar mañana, viernes, en Guijuelo y el domingo en Madrid.
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España: compra su quinto centro comercial
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador delante de los turistas
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Juicio en Castellón: «Que hayan matado a nuestra madre ha sido como arrancarnos el alma»