Ciclismo
El Israel-Premier Tech corre este viernes sin nombre en Quebec
La escuadra aparece sin utilizar el nombre de sus patrocinadores y sin bandera en la inscripción de la prueba canadiense en previsión a que se repitan en Canadá las protestas de España.
El Israel-Premier Tech ha decidido disputar este viernes el Gran Premio de Quebec sin nombre y sin bandera, en previsión a posibles protestas por su presencia en la prueba ciclista canadiense. El domingo, en el GP de Montreal, repetirán la misma opción después de que algunas organizaciones locales pidiesen que no se permitiese la inscripción de la escuadra tras los incidentes que están ocurriendo en la Vuelta.
Ambas carreras forman parte del circuito UCI World Tour, considerado como la 'Champions' del ciclismo, y en lo deportivo supone el retorno de Tadej Pogacar después de la victoria lograda en el Tour y de la renuncia del ciclista esloveno a disputar la Vuelta.
El equipo se inscribe simplemente con las siglas IPT y en la lista de participantes no figura la nacionalidad del conjunto y sólo aparecen las banderas de los corredores participantes, ninguno de ellos israelí. La organización de las pruebas ha aceptado a que puedan correr de esta manera aunque se da la circunstancia de que Premier Tech, segundo patrocinador del equipo, es una empresa canadiense.
Desde el sábado pasado la escuadra compite en la Vuelta sólo bajo la denominación Premier Tech, aunque en la contrarreloj de Valladolid disputada este jueves, sí compitieron con el nombre del país en el pecho,
