CICLISMO
La etapa 20 de la Vuelta a España, en directo: Robledo de Chavela - Bola del Mundo
La Bola del Mundo es una ascensión de 12,4 km al 8,6 por ciento de desnivel
Redacción
La etapa de este sábado, la vigésima y última, ya por la sierra madrileña, es la que decidirá la 80ª Vuelta a España en la tremenda llegada a la Bola del Mundo, el segundo y último puerto de categoría Especial de la carrera tras el de L'Angliru.
La Bola del Mundo es una ascensión de 12,4 km al 8,6 por ciento de desnivel, los 9,3 primeros la subida al Puerto de Navacerrada por la vertiente madrileña y los 3,1 finales la hasta la cumbre ya todo ese tramo a un porcentaje medio del 12,2 por un camino vertical y hormigonado.
Será el punto final a una etapa por el Parque Nacional de Guadarrama con cinco altos puntuables y dos subidas a Navacerrada, de Primera, la segunda rematada en la Bola del Mundo.
El recorrido de la etapa, de 165,6 km, arranca con tres altos en el primer tercio y dos casi de salida. Los dos de Tercera, los altos de La Escondida (9 km al 4,1 de desnivel) y La Paradilla (5,8 al 5,4), y tras ellos el del León (7 al 7,3) de Segunda.
