Las muestras antidopaje de la Vuelta se analizarán en París porque los laboratorios de Madrid y Barcelona están cerrados por reformas

Por primera vez en la historia, desde que existen controles antidopaje, las muestras que se tomen durante la disputa de la Vuelta se analizarán en el extranjero y no en los dos laboratorios acreditados en España; en Madrid y en Barcelona. Los primeros análisis antidopaje en la ronda española se efectuaron en 1969.

Concretamente, las diferentes tomas de orina y de sangre de los corredores participantes serán enviadas al Laboratorio Antidopaje Francés (LADF, en las siglas), ubicado en el parque científico de la localidad de Orsay, a 30 kilómetros del centro de París, que fue el centro encargado de analizar las casi 6.300 muestras que se realizaron durante los Juegos Olímpicos de 2024 celebrados en la capital francesa.

España se encuentra en estos momentos con los dos laboratorios acreditados por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) cerrados por reformas, el de Madrid, desde julio, y el de Barcelona, desde este mes de agosto, lo que imposibilita que se puedan realizar los trabajos en la búsqueda de sustancias o métodos prohibidos.

Inicio en Mónaco

La AMA sigue siendo la entidad encargada de la lucha internacional contra el dopaje, aunque desde 2018 delega el control y la realización de las pruebas analíticas a la ITA (Agencia Internacional de Controles). La Vuelta, al igual que sucede en otras carreras ciclistas como el Tour, se responsabiliza como organización de la custodia de las pruebas una vez realizados los análisis.

En esta Vuelta, que empieza el sábado en Mónaco y acabará el 13 de septiembre en Granada, las muestras se tomarán tanto en la zona de llegada (corredores destacados en la etapa y la general y otros cogidos al azar) como en los hoteles, con controles por sorpresa. Los primeros análisis se efectuarán este jueves, con ya todos los ciclistas pernoctando en los hoteles asignados por la organización, principalmente en territorio francés por los alrededores de Mónaco, donde comienza la competición, y Niza.

El pelotón de la Vuelta. / ASO / CHARLY LÓPEZ

La propia AMA comunicó la semana pasada que aprobaba el cierre temporal del Laboratorio del Instituto de Salud Carlos III, ubicado en el edificio contiguo a la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), situado en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid. “Durante la suspensión, el laboratorio no está autorizado a realizar análisis de muestras de orina o sangre con fines antidopaje. No obstante, continuará analizando muestras de sangre para el módulo hematológico del Pasaporte Biológico del Atleta (PBA). Dado que la suspensión del laboratorio no se debe a ningún problema analítico ni de cumplimiento normativo, las muestras actualmente almacenadas podrán permanecer bajo su custodia”, informó la AMA en una nota.

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En anteriores rondas españolas se enviaban las muestras al extranjero de forma esporádica, en salidas lejos de España por razones operativas. La Vuelta partió de Lisboa (2024) y Turín (2025) antes de hacerlo de Mónaco donde se efectuará este año la primera etapa, el sábado, una contrarreloj de 9,6 kilómetros por calles del principado recorriendo como punto más importante el trazado del circuito de Fórmula Uno. Después se celebrará otra etapa con final en Manosque (en la Provenza) y otra que acabará en Font Romeu, totalmente francesa, antes de la jornada andorrana, cuarta etapa, el próximo martes, 25 de agosto.