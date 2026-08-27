Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía definitiva de La VueltaEl BartoloMenos mosquitosNaranja en pausaNuevos badenes en CastellóSorteo Champions
instagramlinkedin

La ronda española

Pogacar y Enric Mas llevan el espectáculo a la Vuelta

El pelotón de la Vuelta, durante la sexta etapa.

El pelotón de la Vuelta, durante la sexta etapa. / LA VUELTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Castelló (enviado especial)

La sexta etapa de la Vuelta, que finalizó en Castelló, tenía el atractivo de la subida al Bartolo, una de las vertientes de la tradicional ascensión al Desert de les Planes, que se presentaba con un tramo de casi dos kilómetros sin asfalto, que fue el punto más impactante de una etapa en la que se impuso Tadej Pogacar ante un Enric Mas enorme que se impulsó a la segunda plaza de la general.

Este viernes la Vuelta vuelve a la acción en la montaña con la visita a la sierra de Teruel y a la estación de esquí de Valdelinares. Se parte desde la localidad castellonense de Vall d'Alba para llegar a la meta después de 149 kilómetros. La cima se encuentra a 1.963 metros de altitud y se asciende por una carretera de 9,8 kilómetros a un porcentaje medio del 5,9 por ciento.

Noticias relacionadas

Más información, en breve.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
  2. Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras más de 20 años de relación
  3. Novedades sobre los 'gorrillas' del párking del Hospital General en Castelló: siete denuncias y controles 'a gogó'
  4. Aulas más diversas: el empuje migratorio lleva a las aulas de Castellón a cifras de récord de alumnado extranjero
  5. El ‘sterrato’ del Bartolo: el tramo de tierra que puede cambiar la etapa de La Vuelta en Castellón
  6. La grave crisis migratoria en Ceuta divide a Castelló. ¿Qué ha pasado?
  7. Compromís pide preparar ya los municipios de Castellón ante el calor extremo del próximo verano
  8. El 'nuevo' huerto urbano de Censal en Castelló: así queda su ubicación, el número de parcelas y su integración en el futuro parque

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo

El PP sol·licita a l'alcalde Benlloch que Vila-real se sume a la convocatòria en suport a Ceuta

El PP sol·licita a l'alcalde Benlloch que Vila-real se sume a la convocatòria en suport a Ceuta

Calor intenso antes de la bajada de temperaturas en Castellón: el viento de poniente dispara las máximas por encima de los 37 grados

Calor intenso antes de la bajada de temperaturas en Castellón: el viento de poniente dispara las máximas por encima de los 37 grados

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Dos incendios movilizan a los bomberos en Onda y Almassora

Dos incendios movilizan a los bomberos en Onda y Almassora

El tiempo | La previsión para el viernes en Castellón

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península
Tracking Pixel Contents