Ciclismo
Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026
El pelotón se enfrenta a una prueba de fondo que puede provocar sorpresas en una jornada que se espera movida
EFE
La decimotercera etapa de la Vuelta comenzará este viernes en la costa de Almuñécar y terminará en Loja después de 192,8 km, la segunda más larga de la presente edición, y será una prueba de fondo en terreno sinuoso que no admitirá relajación alguna, ya que se podrían producir sorpresas.
Una día especial para el español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos), quien saldrá "de casa", de su localidad natal, delante de su familia y amigos. Tratará el andaluz de ser protagonista en una jornada en la que no se descarta algún susto si hay exceso de confianza.
En el menú de montaña el pelotón empezará con el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1%), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6).
De la cima a la meta, 37 km en perfil descendente y llano. Cerca de meta un pequeño repecho puede ser aprovechado por un "rematador". Se presume una etapa movida.
- Datos de la etapa:
Recorrido: Almuñecar-Loja,192,8 km
Desnivel: 3.404 metros
Hora de salida: 12.20 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Puertos:
- Alto de la Venta de la Cebada (Km 31,2, 1a, 14,1 km al 5,1)
- Alto del Legionario (Km 83,4, 2a, 15,6 km al 3.1)
- Puerto de Granada (Km 155,4 2a, 7,4 km al 5,6)
Esprint intermedio: Tocón, Km 145.
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