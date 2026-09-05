La ronda española
Enric Mas ataca y deja a Roglic a más de dos minutos en la general de la Vuelta
La victoria fue para el alemán Marco Brenner
La 14ª etapa de la Vuelta ha vuelto a estar marcada por el calor y las fugas, en un recorrido muy duro por la provincia de Jaén, con salida en la capital y llegada a lo alto de la Sierra de la Demanda con 155 kilómetros y tres puertos de montaña. La victoria fue para el alemán Marco Brenner con Enric Mas al frente de la general, al ataque y el que dejó a Primoz Roglic a 2.10 minutos en la general, quien, a su vez, fue superado por el austríaco Felix Gall, a 2.06 minutos del corredor mallorquín.
A Córdoba llega este domingo la 15ª etapa con fuertes temperaturas y antes de la jornada de descanso, la segunda y última, que dará la señal para que la Vuelta entre en la tercera semana de competición.
Más información, en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
- Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros
- La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
- La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
- La banda de música de la Llosa gana su batalla judicial contra el Ayuntamiento
- Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló
- Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
- La fiebre por Bustamante llega a Vila-real: tres fans hacen guardia desde las seis de la mañana