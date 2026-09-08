La ronda española
El británico Brennan, ayudado por Van Aert, logra la cuarta victoria en la Vuelta
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La 16ª etapa de la Vuelta abrió la tercera y última semana de competición con una etapa sin puertos pero con la amenaza del viento que recorrió la provincia de Huelva. La victoria se la llevó Matthew Brennan siempre con Enric Mas con el jersey rojo de líder de la prueba.
Este miércoles se celebra la etapa sevillana de la carrera, entre Dos Hermanas y Sevilla. Será una jornada en la que los favoritos aprovecharán para guardar fuerzas de cara a la trascendental contrarreloj del jueves.
Más información, en breve.
Fuente: El Periódico
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