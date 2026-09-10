Ciclismo
Enric Mas da en Jerez un paso de gigante para ganar la Vuelta
El mallorquín sale de la contrarreloj con una ventaja de 1:37 sobre Primoz Roglic, tras recortar sólo 33 segundos el esloveno, que adelanta en la general al austriaco Felix Gall
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Quedan ya sólo tres etapas y la Vuelta a España superó este jueves una de los días claves de competición con la contrarreloj individual de 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera donde se impuso el corredor suizo Stefan Küng. Enric Mas, por su parte, dio un paso de gigante para ganar la Vuelta el domingo al perder sólo 33 segundos con Primoz Roglic que se siúa ahora segundo a 1.37 minutos del ciclista mallorquín.
Este viernes retorna la montaña a la Vuelta con la disputa de la etapa malagueña entre Velez Málaga y la cumbre de Peñas Blanca por encima de la localidad de Estepona. Tendrá un recorrido total de 190 kilómetros y tres puertos de montaña.
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