La Vuelta 2027 empezará en Galicia y se disputará íntegramente en septiembre

La Vuelta 2027 partirá de Galicia, tal como ha confirmado la organización de forma oficial este domingo en Granada, antes de darse la salida a la última etapa de la edición 2026. La próxima ronda española retrasa las fechas y deja la competición al margen del mes de agosto debido a la petición de la UCI (Unión Cilista Internacional) que organiza unos ‘supercampeonatos’ del mundo en la Alta Saboya (Francia) que reúne a todas las disciplinas: carretera, pista, ciclismo de montaña y gravel. La Vuelta se correrá entre el 4 y el 26 de septiembre.

La carrera ha llegado a un acuerdo con la Xunta de Galicia para celebrar la gran salida de la Vuelta en territorio gallego con motivo del año Xacobeo 2027. La prueba recuperará el final en Madrid lo que este año ha sido imposible; de ahí que la última etapa se corra en Granada, al coincidir con el Gran Premio de Fórmula Uno.

Al menos cuatro etapas

En Galicia se disputarán al menos cuatro etapas, aunque el recorrido oficial se hará público dentro de unos meses, normalmente antes de las fiestas de Navidad.

La primera etapa, de la que sólo se ha confirmado la salida de Santiago de Compostela, será una jornada en línea que recorrerá la provincia de A Coruña.

Aunque todavía no hay nada oficial, este diario ha podido saber y confirmar de fuentes solventes que una etapa tendrá como punto de celebración el Campo Tecnológico Cortizo, en el término de Padrón, a 25 kilómetros de Santiago. Esta empresa, una de las principales a nivel europeo en la fabricación de perfiles de aluminio, ya acogió una etapa de la Vuelta 2024.

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Esta etapa, la segunda o la tercera de la competición, podría ser una contrarreloj por equipos, aunque para confirmarse el diseño final habrá que esperar a la presentación oficial. Aunque en un principio hubo la duda de si Padrón, y en concreto la empresa Cortizo, iba a ser elegida gran salida de la Vuelta, Santiago de Compostela, por el año Xacobeo, ha sido la ciudad escogida por la organización.