«El agricultor debe entender que es como cualquier otro empresario»

Este burrianense de 48 años, ingeniero técnico agrícola de profesión, acaba de acceder a la presidencia de la Federación provincial de agricultores y ganaderos de la provincia de Castellón (Fepac-Asaja) en sustitución de un histórico como Néstor Pascual. Ante sí, José Vicente Guinot tiene un reto para los próximos cuatro años que encara con energía, optimismo y confianza.

--Acaba de acceder a la presidencia de Fepac-Asaja. ¿Cuáles son sus intenciones?

--Vamos a intentar relanzar la casa de varias formas. En primer lugar por medio del contacto con los socios, que lo habíamos perdido; evidentemente vamos a poner en orden los números de la casa; y en tercer lugar vamos a intentar ampliar las líneas de negocio para evitar en lo posible la dependencia de las administraciones públicas. Sobre estas, ya tenemos varias en marcha.

--¿Se marca algún objetivo para los cuatro años de mandato?

-Me marco un objetivo cara a la asamblea de final de año: presentar una situación diferente a la actual, con una mayor afiliación y estabilidad presupuestaria.

--¿Cuantos afiliados tiene Fepac-Asaja actualmente?

-La cifra que tenemos ahora ronda los 11.000 en los listados, pero el número de afiliados reales, de pago, puede rondar los 5.000.

--A diferencia de su predecesor, usted no es agricultor profesional, sino ingeniero agrícola. ¿En qué le beneficia su formación y trayectoria profesional?

-Evidentemente la formación en ingeniería técnica agrícola va muy bien, pero yo creo que lo que más me beneficia es que llevo trabajando en la gestión de explotaciones muchos años. Es un tema que tengo bastante trabajado. Supongo que por esa razón Néstor Pascual me planteó llevar la casa en una continuidad natural.

--En su opinión, ¿cuáles son los problemas más graves del sector primario castellonense?

-El problema más grande es la valorización de los productos, tanto a nivel agrícola como ganadero. Tenemos que conseguir formas de valorización para lograr un precio de venta correcto y que las explotaciones sean rentables.

--Fepac es una organización centrada en la citricultura. ¿Qué panorama se cierne sobre los agricultores tradicionales?

-Los agricultores tienen que entender, y creo que los jóvenes lo tienen perfectamente asumido, que el agricultor es como cualquier otro empresario y tiene un producto que debe poner en valor. Debe ser capaz de conseguir una rentabilidad de su negocio. Para ello debe entender cuál es la vía de producción más económica y al mismo tiempo más eficaz para producir un producto de calidad. Y sobre todo debe ser capaz de defender un precio de venta del producto ante el comercio. Esto es algo que tradicionalmente el agricultor, que es una persona precavida, no ha hecho, porque procura no enfrentarse, no tener problemas. Debemos entender que somos empresarios.

--¿Para conseguir esto puede ser positivo la creación de una marca de calidad que distinga a las clementinas de Castellón?

-Evidentemente. Siempre puede ser positivo tener una marca de calidad, para el agricultor y para el empresario. Esto siempre tiene un coste, pero al final la rentabilidad va a ser mayor.

--¿Y cómo se debe conseguir?

-Hay una persona que está trabajando en un informe técnico que nos diga las peculiaridades de nuestro producto. Si las tiene, se realizaría un informe para solicitar la marca de calidad.

--El sector citrícola provincial está en un momento de cambio con la compra de grandes inversores de parcelas más o menos grandes. ¿Cómo ve esta situación?

-Poner en producción tierras abandonadas me parece positivo. Si no las ha puesto el agricultor tradicional es normal que el gran comercio invierta en un negocio que es rentable. ¿Me gustaría que continuara este proceso? No. Me gustaría que el agricultor tradicional continuara de la forma que ha hecho muchos años y nos ha ido muy bien, pero para eso hay que recuperar la capacidad de hacer rentable el cultivo.

--La desaparición de cooperativas que se está produciendo, ¿qué opinión le merece?

-Estamos en el mismo caso. Es un proceso natural, lo que hay que buscar es la rentabilidad. Es evidente que algunas no se están sabiendo mantener... pues tendrán que buscar sus capacidades, sus formas de hacerlo.

--Han denunciado dificultades para desarrollar proyectos ganaderos. ¿Cuál es el problema y cómo se debería proceder?

-A nivel ganadero tenemos un problema en la capacidad de nuestros jóvenes para implantarse. Tenemos un articulado muy complicado con multitud de leyes para montar una explotación ganadera. Para cumplir un artículo parece que tengas que incumplir otro. Tenemos que conseguir agilizar todo este articulado de forma que las instalaciones ganaderas no tengan que acabar emigrando a otras zonas como está pasando porque allí lo consiguen en pocos meses.

--En materia forestal Fepac siempre ha defendido la necesidad de facilitar una gestión del monte que permita su aprovechamiento. ¿Se puede lograr?

-En Castellón hay zonas que hay que tener mucho cuidado con ellas, porque tienen más facilidad de incendiarse al no estar cuidadas. Hay zonas de la provincia con una densidad vegetal altísima, brutal. Es una situación complicada. Es un peligro constante de incendio. Yo siempre digo que los incendios se deben de apagar en invierno, no en verano. Hay que hacer un plan de desarrollo de nuestros montes, con la limpieza adecuada y de la forma adecuada. Ahora se ha aprobado de nuevo la posibilidad de que los animales pasten como previsión, pero hay muchas zonas en que no pueden entrar los rebaños debido a la densidad. Necesitamos un plan que contemple posibilidades como la instalación de empresas que extraigan un beneficio de la biomasa. Ahora por legislación no pueden en determinadas zonas. Es un plan a largo plazo que crearía empleo y fijaría población en el interior.

--Entre sus aficiones está el fútbol, en el que ejerce como árbitro. ¿Cómo lo lleva a cabo y qué le aporta?

-Cuando dejé el fútbol un compañero me planteó la posibilidad del arbitraje y poco a poco fui entrando en este mundillo. Lo que más me ha aportado es una capacidad de análisis de las situaciones que tienes que tener sobre el campo y la posibilidad de seguir haciendo deporte. Y también la amistad de muchas personas. En estos momentos ya me dedico a arbitrar partidos de fútbol base o veteranos.