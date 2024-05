La programación de la Nit de l’Art transformará las calles de Castelló en un escenario de expresión artística, extendiéndose también a museos, espacios culturales, centros académicos y rincones fuera de los circuitos convencionales del arte. Este año, el evento busca unir mundos y generaciones. Además, por primera vez, el distrito marítimo se suma a la celebración, con el Museu de la Mar del Grau como punto de partida de las actividades.

📆 Viernes 10 y sábado 11 | 📍 Castelló | Programa de actos

Eccleptic en Vinaròs

Llega la primera edición de Eccleptic que es un proyecto anual que busca difundir diversas expresiones artísticas para llegar a un amplio público. En su primera edición, ofrecerá música de distintos géneros, exposiciones de artes plásticas, talleres y actividades culturales para todas las edades. El evento contará con varios escenarios y espacios en la ciudad, siendo la mayoría de sus actividades gratuitas.

📆 Del jueves 9 al domingo 12 | 📍 Vinaròs | Más información

Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó

Castellón disfruta de una muestra cultural de diferentes grupos folclóricos que representan algunas de las regiones que formaban parte del antiguo Reino de la Corona de Aragón, así como otras regiones y/o países.

📆 Viernes, sábado y domingo | 📍 Castelló | Programa de actos

Festes de Sant Pasqual

Para los más 'salidores', en Vila-real se celebra una gran festividad con más de 200 eventos para conmemorar las fiestas patronales en honor a Sant Pasqual. Las peñas desempeñan un papel destacado, con más de 70 actividades programadas. ¡No te vas a aburrir, eso seguro!

📆 Del 10 al 19 de mayo | 📍 Vila-real | Programa de actos

Santa Quitèria

La jornada previa para calentar motores comienza este fin de semana, aunque los días centrales de las fiestas serán del 17 al 26 de mayo. Almassora ha iniciado la cuenta atrás de sus fiestas patronales en honor a Santa Quitèria. El programa prevé 120 eventos y la exhibición de 16 toros, consolidándose nuevamente como una plaza destacada en el mundo de los bous al carrer.

📆 Del 17 al 26 de mayo | 📍 Almassora | Programa de actos

Terrisserets l'Alcora

Llega la tercera edición de Terrisserets, festival infantil de l’Alcora, dos días con talleres y conciertos para los más pequeños de la casa, que disfrutarán gratuitamente de actuaciones musicales y de una gran variedad de talleres en la Pista Jardín. A las 18.30 horas, dará comienzo el concierto de Ramonets.

📆 Sábado 11 | 📍 l'Alcora | Más información

II Fira de la rabosa

La Pobla Tornesa da la bienvenida este sábado a la Fira de la Rabosa, un encuentro que resalta la artesanía, en el que se puede disfrutar de diversas paradas con productos elaborados a mano, alimentación, talleres y foodtruks.

📆 Sábado 11 y domingo 12 | 📍 La Pobla Tornesa

Música

Tarde de buen rock nacional en Castellón a cargo de Linze + Reciclaje. ¡Todos a mover el esqueleto!.

📆 Viernes 10 | 🕜 20:00 horas | 📍 La Bohemia Castelló | 💰 12 €

Los canadienses Cancer Bats vuelven para presentarnos su último disco Psychic Jailbreak publicado en 2022. Les acompañarán la banda vasca Cobra presentando Fyre, su último disco hasta la fecha. Hardcore del bueno para pegar saltos.

📆 Viernes 10 | 🕜 19:30 horas | 📍 Pub Terra Castelló | 💰 22 €

Mambo Jambo. Son la banda instrumental creadora del "Sonido Jambofonico", una mezcla de Rock'n'Roll, Rhythm&Blues, Surf y Swing interpretada bajo una perspectiva contemporánea. Si en sus discos destacan por unas ediciones muy cuidadas que hacen la boca agua, es en directo donde son infalibles e intensos, donde no hay forma de no contagiarse y ponerse a bailar.

📆 Viernes 10 | 🕜 20:00 horas | 📍 Because pop 'n' roll Castelló | 💰 18 €

No te pierdas la presentación de Comanche, una banda con un directo apoteósico y que va a dar mucho que hablar. Los que ya los han visto, no dudan en recomendarlos a todo el mundo. ¡No te lo puedes perder!

📆 Viernes 10 | 🕜 23:30 horas | 📍 La Bohemia Castelló | 💰 5 €

El tardeo tiene una cita ineludible, pues cuando actúa Valiente Bosque, la fiesta está asegurada. ¿Te lo vas a perder?

📆 Sábado11 | 🕜 18:00 horas | 📍 Oh My God Castelló | 💰 Entrada libre

VonDänikens son una banda de Tarragona que toca streetpunk'n'Roll, les acompañan Tergo y Exili. ¡Música para no parar!

📆 Sábado11 | 🕜 20:00 horas | 📍 Pub Terra Castelló | 💰 15 €

Ni un finde sin tributos, este sábado el homenajeado es Fito con Tributo a Fito. Grandes temas y éxito asegurado

📆 Sábado11 | 🕜 19:30 horas | 📍 Pub Soho Castelló | 💰 Entrada libre

Vanguard repasando grandes éxitos heavies clásicos y estrenando a su nuevo cantante Iván. ¡Puños en alto!

📆 Sábado 11 | 🕜 19:00 horas | 📍 Because pop 'n' roll Castelló | 💰 10 €

White Coven es una banda zaragozana. Fusionan sonidos de rock clásico setentero con toques progresivos, blues y funky, reflejando una dualidad luminosa y oscura en su música. Desde Led zeppelin, Deep purple, Black Sabbath hasta Pink Floyd. ¡El mejor plan para la mañana del sábado!

📆 Sábado 11 | 🕜 12:00 horas | 📍 Burrifornia Surf Café Burriana | 💰 Entrada libre

Annacrusa en el ciclo 'Acústics al llavador' perfecto para pasar una mañana en buena compañía.

📆 Domingo 12 | 🕜 12:00 horas | 📍 Llavador de Eslida | 💰 Entrada libre

Spunky Clappers es un dúo de Mallorca que fusiona ritmos afroamericanos y latinos con soul y funk, creando una experiencia festiva e interactiva con el público. Su música es una mezcla única de estilos y letras plurilingües. ¡Y luego a comer!

📆 Domingo 12 | 🕜 12:00 horas | 📍 Burrifornia Surf Café Burriana | 💰 Entrada libre

Teatro

Ciclorama 2024 presenta ‘L’esperada espera d’aquells que esperen’ en la que un actor retirado, Erik, imparte un taller de teatro en prisión y descubre que los reclusos son expertos en la espera. Surge la idea de crear un espectáculo sobre este tema.

📆 Viernes 10 | 🕜 19:30 horas | 📍 Paranimf Castelló | 💰 Entrada libre | Más información

'Los Gestos', de Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze. La obra sigue a Topazia, quien hereda una sala para abrir un bar y homenajear a Mina. La llegada de un hombre misterioso y la presencia de un pianista joven y una bailarina vieja añaden capas a la trama, explorando la repetición de gestos como un intento de entender la esencia del teatro y la vida misma.

📆 Sábado 11 | 🕜 19:00 horas | 📍 Teatre Principal Castelló | 💰 3-20 €

'La Mujer de Negro' es una obra teatral que narra la historia de Arthur Kipps, un abogado que busca exorcizar un suceso sobrenatural de su pasado mediante una representación teatral, explorando el terror a través de efectos técnicos y una experiencia inmersiva para el público. Con Jordi Ballester i Diego Braguinsky.

📆 Sábado 11 | 🕜 22:00 horas | 📍 Teatro Álcazar Nules | 💰 Entrada libre

Lalachus y Bertus con 'Que decirte que no sepas'. Más de uno se arrepiente de las pintas que llevaba en los 2000’s, por eso mismo Lalachus y Bertus han creado un espectáculo de improvisación que incluye un viaje al pasado para analizar (con mucha tontuna y toque absurdo) los hitos más importantes de la historia millenial.

📆 Sábado 11 | 🕜 20:00 horas | 📍 Cámara Comercio Castelló | 💰 20 €

'Burundanga'. Cía Olympia Metropolitana. Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Con Diego Braguinsky, Rebeca Valls, Paula García Sabio, Àngel Figols, Jorge Vidal y Paula Braguinsky.

📆 Domingo 12 | 🕜 19:00 horas | 📍 Palacio de Congressos de Peñíscola | 💰 10 €

Cine

'El cielo rojo' de Christian Petzold. Un verano caluroso y seco, los incendios forestales son incontrolables. Cuatro jóvenes se reúnen en una casa de vacaciones. Lenta e imperceptiblemente son cercados por las llamas. Un cielo rojo se cierne sobre ellos.

📆 Sábado 11 | 🕜 19:00 horas | 📍 Paranimf Castelló | 💰 3 €

'How to have sex'. Tres adolescentes británicas se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación: beber, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas. Dirección y guión: Molly Manning Walker

📆 Viernes, sábado y domingo | 🕜 19:30 - 22:30 horas | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega Benicàssim | 💰 3 €

Gastronomía

Llega a Burriana la XIII edición de la Ruta de la Tapa. Hasta el sábado 2 de junio, 18 restaurantes y bares abrirán sus puertas para ofrecer una selección de exquisitas tapas, desde las más tradicionales hasta creaciones más innovadoras, cada una representando lo mejor de la cocina local. Por solo 5 euros tapa y bebida. ¡No te lo pierdas!

Y si lo tuyo son las tapas y estás cerca de Nules allí también tiene la XI Ruta de la Tapa hasta el sábado 2 de junio. Tapa y bebida: 3’50€.

Cafetería La Feliz (bar de l’estació), La Cordobesa, Bar 27 d’octubre, Bar Miralles, La Nueva Coloma, B&B, La Bodeguita de Macorina, Guateque Night Club, Scude Rstaurante, Los Arcos, Pollastres al Mercat, La Puerta del Sol, Ca Manu, Bar Caixa Rural.

Último fin de semana para disfrutar de Tapas d’Ací. Una iniciativa en la que participan establecimientos por toda la provincia de Castellón. Por 5 euros se puede degustar una tapa y una bebida o copa de vino de la Comunitat. Del 26 de abril al 12 de mayo. ¡No te quedes sin probarlo!

Entre las propuestas participantes de Castelló se encuentran las Croquetas de Pulpo y Alcachofa, que firma el restaurante Casa Aljaro; la Lasaña de Anchoas Frescas Marinas, del Restaurante el Pairal; la Croqueta de Ximo de El Colmado. También participan locales de Burriana, Benicàssim, Onda, Eslida, Fuentes de Ayódar, Morella, la Pobla de Benifassà, Culla y Sant Mateu. Toda la información aquí 👇🏻

Y que mejor que un buen carajillo para disfrutar de 'La Ruta del Carajillo' que se celebra en Castelló del hasta el 25 de mayo. Un total de 76 restaurantes y bares de la ciudad ofrecen al público las diferentes versiones de preparación del carajillo con el fin de poner en valor este emblemático brebaje típico de la capital de Plana. Durante 100 días el público puede valorar y votar los distintos carajillos a concurso. ¡Bon profit!

Para los seguidores de los bous al carrer:

No te pierdas nigún festejo, aquí tienes todos los pueblos que hacen algún evento.

Para los más deportistas

Amics Castelló-Cantabria la salvación pasa por ganar el último partido, los castellonenses luchan, junto al Melilla, por evitar la última plaza de descenso. ¡Apoya a tu equipo!

📆 Viernes 10 | 🕜 21.00 horas | 📍 Pabellón Ciutat de Castelló | 💰 Entrada gratuita con invitación

Si lo tuyo es el balompié, estos son los horarios del fin de semana en el fútbol de la provincia de Castellón.

