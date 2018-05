El PP propone usar el flabiol y no la flauta en las escuelas

El PPCV ha solicitado en Les Corts que el flabiol valencià sustituya a la flauta alemana en el currículum escolar en las aulas de Primaria y Secundaria dada su similitud. El portavoz de cultura del grupo parlamentario popular, el castellonense Miguel Ángel Mulet, ha explicado este jueves que la proposición de ley pretende resaltar la importancia de la música tradicional y popular como patrimonio cultural de la Comunitat.

«Pedimos un tratamiento adecuado a este instrumento como medida para potenciar, por convicción no por imposición, nuestra música tradicional desde la escuela». Mulet ha estado acompañado por el presidente de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, el también castellonense Joan Josep Trilles.

El flabiol valencià es un instrumento muy similar a la flauta dulce alemana, solo varía en la digitación particular, que es la misma que en la dolçaina. «Queremos que se considere el flabiol, que es la flauta tradicional valenciana, no que se imponga, que se incorpore por convicción y con dignidad. Planteamos una secuencia de tres años para sensibilizar a padres, maestros y permitir que se adecúen a esta enseñanza». «Además, así abrimos la puerta a que muchos niños toquen la dolçaina al haber estudiado el flabiol en la escuela».

Para Trilles «esta es una medida sencilla. De hecho ya ha habido sesiones en los Cefires, y apenas hay que cambiar el curriculum. Permitiría a los alumnos participar en sus fiestas y facilitar el uso de la dolçaina».