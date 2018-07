Pla de l’Arc será desde hoy jueves, 19 de julio, y hasta el próximo domingo, 22, el epicentro de la fiesta y la diversión a nivel provincial con motivo de las celebraciones en honor a Sant Jaume. Los vecinos de la pedanía de Vall d’Alba ya lo tienen todo listo para disfrutar de un programa de actos que tienen en los espectáculos taurinos y las multitudinarias verbenas sus principales alicientes. «Dos ingredientes que atraen cada año a miles de personas desde todos los puntos de las comarcas castellonenses, que saben que participar en las fiestas de Pla de l’Arc es sinónimo de fiesta segura», argumenta la alcaldesa valldalbense Marta Barrachina.

El programa de este año arranca con un bou embolat de la ganadería de Germán Vidal, un acto que se celebrará ya de madrugada, y que continuará con la discomóvil Remember, pachanga y fiesta de la espuma, pero la fiesta grande estallará a partir de mañana viernes, 20 de julio.

TOROS Y MÚSICA / Un año más, Pla de l’Arc celebrará su tradicional concurso de ganaderías taurinas, que en esta ocasión alcanza su decimonovena convocatoria. Los astados de corro que se exhibirán este año pertenecen a los hierros de Germán Vidal, de Cabanes (viernes); Fernando Machaconses, de Cheste (sábado); y de Fernando Mansilla, de Cheste (domingo). Además, el programa taurino se completa con prueba de toros y bou embolat.

Y como no podía ser de otra manera, el plato fuerte volverá a ser la música. La comisión de fiestas apuesta para este 20 de julio por una gran fiesta retroremember, debido al gran éxito que obtuvo en años anteriores. Así, un multitudinario festival reunirá en Pla de l’Arc a importantes y reconocidos dj’s en una jornada, la del viernes, que se completará con la discomóvil The End. Por su parte, el sábado, la explanada de las Escoles de Pla de l’Arc se moverá al ritmo de la temas que proponga la Orquesta La Bestia, a cuyo término dejará paso a la esperada gran disco-móvil The End.

El domingo, 22 de julio, además de los mencionados toros de Fernando Mansilla, el programa abarca desde la final del campeonato de guiñote a un espectáculo de variedades y una cena de pa i porta a la que están citados todos los vecinos. Un castillo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro a las fiestas patronales.

«Las fiestas de Pla de l’Arc se han convertido en una cita obligada para los jóvenes de la provincia», indica Marta Barrachina con especial orgullo, ya que ella, que ha nacido en esta partida, siempre ha estado vinculada a estos festejos y, de hecho, este año forma parte de la comisión organizadora. «Nuestra oferta de bous y las orquestas que actúan, todas ellas de reconocida calidad, aseguran todos los días la diversión hasta que salga el sol», asegura la primera autoridad municipal.

En este sentido, la alcaldesa de Vall d’Alba anuncia que numerosos autobuses de muy diversas partes de la provincia llegarán este fin de semana hasta Pla de l’Arc. «Se va a tratar de una peregrinación de jóvenes que esperamos sea incluso mayor que la del pasado año, a la vista de la multitudinaria presencia de visitantes del pasado fin de semana en Montalba, el otro gran lugar de la marcha en la provincia en el mes de julio», indica Barrachina.

La primera edila de la localidad, además, agradece a los miembros de la comisión de fiestas «el gran trabajo que han realizado para elaborar un programa de actos que es atractivo y que esperamos sea del agrado de todos los visitantes de Pla de l’Arc». Una comisión que está integrada por Rubén Centelles Fabregat, quien ejerce de presidente; Gemma Medall Maicas, que es la vicepresidenta; Juan Antonio Safont Valls, secretario; María del Pilar Maicas Maicas y Marta Barrachina Mateu, que se ocupan de la tesorería; y Olga Traver Roures, Aurora Traver Roures y José Miguel Safont Valls, que son vocales.