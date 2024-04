Un pueblo de 220 habitantes de Castellón lanza un 'SOS' para no quedarse sin la única tienda: Ofrecen un local gratuito

Para un pequeño pueblo del interior de Castellón, la única tienda multiservicios representa un pilar fundamental. Su presencia no solo garantiza el acceso a productos básicos, sino que también fomenta la cohesión social al servir como punto de encuentro. En un entorno donde muchos de los vecinos son personas mayores la tienda se convierte en un salvavidas, ofreciendo comodidad y cercanía para satisfacer sus necesidades diarias. Por ello, es crucial para el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes que el único establecimiento de este tipo se mantenga en funcionamiento.

Es el caso de Cirat, asentado en las montañas del Alto Mijares, con 223 habitantes censados, según los datos del INE del 2023, donde se ofrece un local gratuito para su explotación como tienda multiservicios.

«Debido a la jubilación de la anterior gerencia, se hace este ofrecimiento al considerar que es un servicio esencial para el municipio y que supone una ocasión para obtener un beneficio económico al tratarse del único negocio de estas características en el pueblo», como indican desde el Pacto por el empleo y la vivienda Mancomunidad Río Mijares.

Sin coste de alquiler

«Queremos dar las máximas facilidades para que alguien dé el paso», explica el alcalde, Pascual Salines, que insiste en que se trata de «un servicio que no se puede perder». Los actuales gerentes bajarán la persiana el 6 de mayo tras toda una vida al frente de la tienda.

«Habría que ir a Onda o Montanejos y en el pueblo hay muchas personas mayores que no pueden desplazarse», comenta Salines, que tiene claro que desde el consistorio intentarán «por todos los medios» que alguna persona gestione la tienda y si, finalmente, no se interesa nadie, «el Ayuntamiento buscará la fórmula para mantener el servicio; es esencial tanto para los vecinos como para el turismo y tengo claro que no se va a cerrar».

«Llevo un año y 9 meses como alcalde y muchos de nuestros esfuerzos se han enfocado en atraer gente al pueblo y para ello es necesario mantener unas prestaciones básicas», concluye.

Otra oportunidad de negocio todavía pendiente de cubrir en Cirat es el restaurante Sorní y el hostal La Piedra del Mediodía, que cerraron sus puertas en diciembre.