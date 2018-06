Rumanía marcará el carácter del mural cerámico colectivo de Onda

Ovidiu Leuce será el artista invitado a las III Convivencias Cerámicas que promueve el Ayuntamiento de Onda y que se desarrollarán entre el 27 de junio y el 1 de julio en el Museu del Taulell Manolo Safont, bajo la dirección del ceramista Ángel Igual. Este creador de Rumanía, país que marcará el carácter del mural conjunto que se hará este año, se formó en la Academia de Bellas Artes de Roma y la Academia de Arte y Diseño de Cluj-Napoca (Rumanía), con residencias artísticas en Italia y en Turquía.

Leuce ha expuesto en algunos de los lugares más prestigiosos de su país y de Italia como Cluj, festival Internacional MICAS de Baia Mare, en el Rome Art Week, National Museum of XXI Century Arts, Luigi Pigorini, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Museum, Boccanera Gallery, Trento, y también participa en diferentes workshops internacionales como, el Lyón and Fondazione per l’arte ONLUS, Academy of Fine Arts in Rome, Cornell University in Rome, Nomas Foundation, Rome, Forum Würth Capena, Waldorf School, Turda, Romania. Además, posee más de una decena de publicaciones que hablan sobre su prestigioso trabajo.

OTRA PROPUESTA // Asimismo, la organización desvela que otro de los invitados a la tercera edición de la cita ondense será Iszlai Jósef, encargado de realizar una performance músico-pictórica. Jósef es titulado en cine, fotografía y estudios de medios, trabaja como diseñador de sonido y compositor de cortometrajes, animaciones y documentales. También ha sido jurado de reconocidos concursos internacionales y es colaborador de proyectos producidos con Sapientia EMTE Film, Universidad de Estudios de fotografía y Media, Universidad de Arte y Diseño Moholy-Nagy de Budapest y la Universidad de Cine y Teatro SZFE Budapest. La nueva edición de las Convivencias Cerámicas constituye un encuentro profesional consolidado y que los especialistas del sector califican como la cita sobre muralismo cerámico más importante del conjunto del país.