La concertada denuncia más discriminación en los auxiliares de inglés

El actual portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, ha preguntado a Ximo Puig y a Marzà “¿dónde están los privilegios de la concertada en los 1.000 auxiliares de conversación de inglés que la Generalitat va a contratar? ¿Por qué discrimina a los alumnos de la concertada que también se sostiene con fondos públicos?”

Morro ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Mesa en la que se han analizado las consecuencias del anuncio realizado por el Presidente de la Generalitat en la sesión de control de Les Corts, en la que avanzó la contratación de 1.000 auxiliares de conversación nativos, que pagará la Generalitat, y que se destinarán únicamente a los centros públicos de la Comunitat Valenciana, según el anuncio realizado.

“Una vez más vemos que la Generalitat no trata por igual a todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos y vuelve a crear agravios comparativos entre la pública y la concertada” añadiendo “este es un plan autonómico, así que no nos sirve que se escuden en normativas nacionales u otras excusas”, ha señalado el portavoz.

El portavoz de la Mesa ha recordado la frase de Ximo Puig que decía que no se podían consentir los privilegios de la concertada y que no se puede cambiar la verdad, que es que hay en el modelo educativo del Consell una absoluta lealtad al conjunto de la población, que no hay ningún tipo de discriminación. “Hace literalmente cuatro días decía que el Consell no discrimina y cuatro días después deja a miles de alumnos sin auxiliares de conversación porque sus padres han elegido para ellos la enseñanza concertada”, ha resaltado.

Morro ha instado a la Generalitat a rectificar y dar entrada a los centros concertados en este programa “porque no vamos a tolerar que un plan pagado con el dinero de todos los valencianos solo beneficie a una parte de centros sostenidos con fondos públicos” añadiendo “así demostrará que no está en contra de la escuela concertada, como ha afirmado mientras anunciaba los 1.000 nuevos profesores”.

Por último, el actual portavoz de la Mesa ha indicado que “todas estas cuestiones sobre educación concertada y sobre libertad de educación podrían ser aclaradas si el President de la Generalitat concediera a la Mesa por la Educación en Libertad la reunión que tiene solicitada desde hace casi un año y que esta semana ha vuelto a reiterar por tercera vez”.