Construint el patrimoni del futur, sembrant arrels

Fa poc més d’un any, un comitè d’experts va iniciar l’àrdua tasca d’iniciar una col·lecció d’art contemporani propi, representatiu de la nostra terra. Una col·lecció que pensa anar creixent i augmentant a poc a poc fins a consolidar i crear un patrimoni artístic representat no només per les peces dels nostres artistes, sinó també pels escrits crítics que les acompanyen, redactades per una sèrie de professionals que han fet possible que l’art valencià contemporani es reconegui i valori el treball dels nostres artistes.

Aquesta col·lecció és la que des d’aquesta mateixa setmana s’exhibeix al Centre del Carme de València gràcies a l’exposició que porta per títol Art Contemporani de la Generalitat Valenciana / Primers moments, i que reuneix una sèrie de peces que suposen una alenada d’aire fresc i esperançador, i que demostra l’impuls i consolidació de l’esforç realitzat per trenta-tres artistes procedents tant de la província Castelló com la de València i Alacant: Rosana Antolí, Xavier Arenós, Art al Quadrat, Mar Arza, Aurelio Ayela, Pilar Beltrán, Mira Bernabeu, Tania Blanco, Bleda y Rosa, Ernesto Casero, Teresa Cebrián, Olga Diego, Maribel Domènech, Inma Femenía, Fermín Jiménez Landa, Damià Jordà, Jorge Julve, Teresa Lanceta, Moisès Mañas, Hugo Martínez-Tormo, Àngel Masip, Xisco Mensua, Joël Mestre, Sebastià Miralles, Xavier Monsalvatje, Paloma Navares, Ana Teresa Ortega, Jesús Rivera, Mery Sales, Agustín Serisuelo, Anna Talens, Amparo Tormo i Nelo Vinuesa.

ORGANITZACIÓ

La present mostra s’organitza en diferents sales del Centre del Carme, com la sala Refectori, la Carles Pérez i les sales 1 i 2, i ho fa sota EL comissariat de Ricard Silvestre, que ha sabut distribuir les obres a través de diferents temàtiques: «Del temps i la memòria», on es planteja un joc que torna la mirada al passat i reflexiona sobre aprehendre del que ens ha precedit i la seua projecció en el nostre futur de manera continuada; «El plantejament feminista», indiscutible i ineludible en la nostra actualitat en la qual es tracta des de la vulnerabilitat a l’empoderament de la dona i de la lluita social; «Les friccions entre el tecnològic i la quotidianitat», un tema generat pels dos conceptes que es presenten antagònics i anàlegs però al mateix temps complementaris; «El binomi individu / societat», en la qual es destaca com la llibertat de l’individu ha anat perdent a favor dels discursos hegemònics al mateix temps que es qüestiona la situació social; i finalment, «La cultura de la sostenibilitat», que sorgeix amb la intenció de sacsejar i crear consciència sobre la incidència de l’ésser humà en l’entorn contemporani.

Estem davant trenta-tres obres que són el resultat de les qüestions i debats més actuals de la nostra societat i que aquí es manifesten a través de diferents tècniques i suports d’acord amb la disciplina corresponent, des de la ceràmica, la pintura, l’escultura, la fotografia o el videoart a la instal·lació. Peces que donat el seu caràcter permeable i la seua potència dialoguen a la perfecció entre si, sense cap tipus de restricció generacional o temàtica.

PRESÈNCIA CASTELLONENCA

En aquesta col·lecció, com és obvi, no podien faltar artistes de la nostra província, com ara el desaparegut Sebastià Miralles i la seua escultura Mirar cap al sud. A la memòria de Sudani; Jöel Mestre i la seua peça Tres en uno (Un despiece al azar); María Bleda (Bleda y Rosa) amb Prontuario # 2; Agustín Serisuelo i la seua instal·lació Space before place; Pilar Beltrán i la seua obra Cercanías: Jorge Julve amb la seua pintura 3389; Xavier Arenós amb Madriguera 09. Proun i Mar Arza amb El valor de les paraules.

L’exposició resulta un viatge iniciàtic que promet descobrir i posar en valor l’art dins el territori valencià a través de l’obra d’aquests creadors, i que, sens dubte, convida l’espectador a reflexionar sobre el nostre passat, però també a plantejar-nos com volem que siguin les arrels sobre les quals fonamentar i construir el nostre patrimoni cultural que sustentarà i albergarà el futur.