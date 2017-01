Calleja: "Pretendo mantener la línea y clasificar al equipo para el 'play-off"

Manu Calleja llega al Castellón con la clara intención de dar continuidad al buen trabajo realizado por Frank Castelló. Y por este motivo tiene claro que su intención es "mantener la línea que ha habido hasta ahora, clasificar al equipo para el 'play-off' y lograr el ascenso". Estas fueron algunas de sus palabras en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de esta mañana, en la que el nuevo técnico se ha dado a conocer.

Sobre la situación deportiva del equipo comentó que "la dinámica de resultados es muy favorable y tienes que ser muy torpe para ver que no hay mimbres. No me va a evaluar nadie por el trabajo en los entrenamientos no como he llegado, sino por los resultados".

En cuanto a cómo se ha encontrado al vestuario en estos dos días que lleva ejerciendo de entrenador indicó: "Me lo he encontrado bien; mucho mejor de lo que pensaba. Ha entrenado bien y tengo buen rollo con él, buena sintonía. Hay unos más afectados, otros menos y otros más contentos, como en cualquier otro equipo cuando se ha producido una destitución".

En relación a cómo se cerró el acuerdo, Calleja advirtió que recibió una llamada de David Cruz "el día de Nochevieja y tuvimos una charla bastante intensa, en la que me habló de la situación actual del club, de los contras, de los problemas en todos los aspectos..."