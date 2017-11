Cristiano quiere irse del Madrid

Cristiano Ronaldo vuelve a las andadas. El jugador portugués ha reiterado su deseo de dejar el Madrid el próximo 30 de junio, pese a que su contrato termina en el 2021. No se siente querido por el club, cuya oferta de renovación no ha convencido al jugador, que le ha hecho llegar a Florentino su deseo de dejar la entidad madridista, a lo que el dirigente le ha contestado que no se marchará.

Si el pasado verano hizo saltar las alarmas con su pretendida marcha de España por sus problemas con Hacienda, Cristiano ha vuelto a agitar al Madrid con otro intento de fuga, según ha develado 'El Chiringuito'. El jugador portugués no entiende que se hable de un interés por Neymar o que en el mercado de verano se intentara fichar a a Mbappé.

Cobrar como Messi

"Ya no quiero renovar", aseguró Cristiano tras el encuentro ante el Tottenham en Wembley. Ronaldo quiere cobrar lo mismo que Messi, que en su nuevo contrato tiene una ficha de más de 40 millones netos. El Madrid le ha dicho no a CR7, que percibe 21 millones netos por temporada, 16 menos que Neymar. Una distancia muy amplia en ambos casos para un jugador que está seguro de ser el mejor del mundo y de ganar su quinto 'Balón de Oro', con lo que igualaría a Messi.

Un nuevo bufete para su defensa

También considera Cristiano que el Madrid ha mirado de perfil a sus problemas con Hacienda después de que la Fiscalía le acusara de cuatro supuestos delitos por fraude fiscal a la Agencia Tributaria por valor de 14,7 millones de euros. Para preparar su estrategia de defensa, Cristiano ha contratado los servicios del bufete de abogados 'Equipo Económico', que fue fundado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, según publica 'El Mundo'. Cristiano está convencido de su inocencia por lo que no desea llegar a un acuerdo con Hacienda.