El deterioro de Jan Ullrich: cocaína, anfetaminas y cerveza

Lo que empezó como una amistad entre dos personajes famosos en Alemania, uno, un cineasta, actor y director (Til Schweiger) y el otro un ciclista ganador del Tour de 1997 (Jan Ullrich), quien tuvo que dejar este deporte perseguido por el consumo de sustancias prohibidas, por ser paciente (si así se puede decir) de Eufemiano Fuentes y el principal cliente del médico canario en la operación Puerto, terminó con el exdeportista arrestado y esposado por la Policía Nacional, tras asaltar el chalet de Schweiger, en la zona de Establiments, y amenazar a los asistentes a la fiesta que se organizaba en la casa. Ullrich fue puesto en libertad horas después, con una orden de alejamiento de 50 metros (las casas son colindantes). El cineasta ha relatado a la prensa alemana el laberinto de drogas y bebida en el que está inmerso el que fuera gran rival de Lance Armstrong en unos Tours tachados de la historia.

"Jan me decía que tomaba cocaína con receta para dejar las anfetaminas", relata Schweiger en el diario 'Bild', en una entrevista transcrita en el 'Diario de Mallorca'. El protagonista, entre otras películas, de 'Malditos bastardos' explica que el excorredor del Telekom, equipo con el que también ganó la Vuelta de 1999, es capaz de fumar tres cigarrillos a la vez y que se encuentra en una profunda crisis de autodestrucción personal desde que lo abandonó su mujer y regresó a Alemania con sus hijos.

Ullrich hacia dos años que era vecino del cineasta y fue entonces cuando comenzó la amistad entre ambos. "Era casi de la familia", añade Schweiger. "Cuando lo dejó su mujer comenzó a tomar anfetaminas y me decía que solo dormía dos horas. Comenzaba tomando cerveza a las 6 de la mañana y seguía durante todo el día. Me dijo que tenía una receta para tomar cocaína porque era menos dañina que las anfetaminas. Me decía también que no quería envejecer. Solo deseaba recuperar su dinero para que sus hijos pudieran tener un buen futuro".

NO LO PUDO CONVENCER

Schweiger, prosigue en la misma entrevista, habló muchas veces con Ullrich, al que trató de convencer para que dejara las drogas. Le decía, según su versión, "si quieres cumplir con tus obligaciones de padre tendrás que envejecer lo máximo posible. Tus hijos te necesitan y te aman". Pero Ullrich no hacía caso a estos consejos.

El viernes, Schweiger celebraba una fiesta en el jardín de su casa. Ullrich no había sido invitado pero se las ingenió para entrar en la vivienda e increpar a todo el mundo porque estaban haciendo ruido. "Cogió una escoba y empezó a atacar a un invitado". El cineasta avisó a la policía. "Lo tuvieron seis horas esposado en la vivienda, a pesar de que yo les explicaba lo que había ocurrido".

ORDEN DE ALEJAMIENTO

Fue conducido a dependencias policiales de Palma y las cámaras de los fotógrafos lo captaron mientras entraba en el juzgado tapado con una tela blanca para cubrirse el rostro. La jueza lo dejó horas después en libertad aunque en el auto prohibió al exciclista acercarse a 50 metros del cineasta y comunicarse con él por teléfono. "Si no quiere morir, necesita ayuda".

En el 2006, Ullrich puso fin a su etapa como ciclista. Nacido hace 44 años en la antigua República Democrática Alemana consiguió sus logros ciclistas a finales de los 90 y principios de siglo. Aparte del Tour de 1997 y la Vuelta de 1999 fue dos veces campeón del mundo de contrarreloj. También logró dos medallas olímpicas (oro y plata) en Sydney 2000. Fue cinco veces segundo en París (cuatro de ellas por detrás de Armstrong) y una vez tercero, en el 2005, posición que le fue anulada en el 2012, ya retirado, cuando fue sancionado dos años por dopaje.

LA OPERACIÓN PUERTO

El 23 de mayo del 2006 la Guardia Civil detuvo a Fuentes, que estaba en compañía del exdirector deportivo Manolo Saiz, en la cafetería de un hotel de Madrid. Estalló entonces la operación Puerto. Ullrich fue identificado como el cliente apodado 'Hijo de Rudicio' y con el número uno en la lista del médico español. En la salida del Tour de ese año, en Estrasburgo, su equipo lo retiró de la prueba antes de comenzar y nunca más volvió a competir.

Su nombre también apareció en la lista de 30 ciclistas que dieron positivo en los reanálisis que se efectuaron a las muestras recogidas en el Tour de 1998, realizadas a petición del Senado francés. En el 2006 se casó con Sara Steinhauser, hermana de su antiguo gregario Tobias Steinhauser.