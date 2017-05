¿Qué ha dicho Fran Escribá en la rueda de prensa de su renovación con el Villarreal?

Es el elegido para liderar el proyecto del Villarreal CF 2017/18. Tras una buena temporada en la qye ha conseguido una meritoria 5ª plaza, clasificándose para la próxima fase de grupos de la UEFA Europa League, Fran Escribá, ha sido renovado por una temporada. Una continuidad que se ha visto reflejada este jueves con la rúbrica del contrato, en un acto público en el que ha estado acompañado por Fernando Roig y por Roig Negueroles.

Tanto el técnico valenciano como el presidente del club, se han mostrado ambiciosos con vistas al futuro, ya que ambos, pese a que se conforman con el 5º puesto, quieren ser 4º como mínimo y entrar en zona Champions la próxima temporada.

Estas son las reacciones del entrenador del Submarino tras prorrogar su contrato:

OTRO AÑO EN EUROPA. "Es un logro no solo de jugadores y cuerpo técnico, sino de todo el club, las oficinas, la academia... Todos sumamos en la misma dirección".

INICIOS COMPLICADOS. "Fue un inicio de año muy difícil para todos. Fue una sorpresa para mí agradable, por supuesto, pero fueron días muy duros y tuvimos el apoyo del club, después, con el de la afición y el trabajo de los jugadores, se consiguió sacar adelante".

MEJORAR ESTA AÑO. "El objetivo es seguir mejorando, seguir creciendo como club. Nuestra idea es que el próximo año sea mejor que este, aun sabiendo que la dificultada cada vez es mayor porque los rivales son cada vez mejores".

CUARTOS, MEJOR QUE QUINTOS. "Conscientes de que finalizar 5º en la Liga española sería un gran resultados, de inicio no nos conformamos y buscaremos como mínimo ser 4º".

CADA VEZ MEJOR FÚTBOL. "Uno conoce a los jugadores desde el primer día y sin la necesidad de competir. Es la ventaja de empezar de cero. Sin tensión y teniendo muchos días que te permiten un trabajo táctico más profundo. Quiero mejorar lo que ya se ha hecho bien. Hemos mejorado en ataque posicional. Y cada vez jugar mejor. Trabajar además sobre otras opciones de juego que me gustaría que el equipo fuera adaptando a sus conceptos".

¿POR QUÉ RENUEVA SOLO UN AÑO? "Las dos partes queríamos esto, un solo año. No ha sido exigencia mía ni del club. Se ha firmado uno con opción de prorrogar cuando acabe. Si solo es uno, no hay problema, como si se hubiera acabado. Nos hubiéramos dado la mano y ya está. Ojalá podamos prorrogarlo otro más: sería una buena noticia para todos".

PLANIFICACIÓN DE LA TEMPORADA. "Vamos a trabajar mucho estos fías el consejero delegado y yo en la planificación. Tenemos propuestas para ir a sitios, estadías, giras..., pero hay que valorarlo. Pero no hemos tenido aún ninguna reunión en ese aspecto y será a partir de ahora cuando empecemos a planificarlo".

QUE FICHE EL CLUB. "Yo soy de los que cree que debe firmar el club y los entrenadores, entrenar. Cuando vine estaba a punto de iniciarse la competición y el club me pidió opinión y me escuchó. Nos sentaremos a hablar y el club me pedirá opinión. Va a ser muy fácil para los dos partes, porque no somos dos partes, solo una".

EL LISTÓN, ALTO. "A nivel de puntos es difícil mejorar lo de este año, pero miras hacia atrás y hay partidos en los que nos equivocamos. Debemos mejorar y ser más fiables. Priorizamos la Liga sobre las dos competiciones y eso nos hizo no llegar ta lejos como hubiera gustado, es un aspecto a mejorar. Intentaremos ser mejor equipo todavía. En una Liga que es la mejor del mundo, ser quintos no es fácil. El once de inicio de Liga será un equipo reconocible como estos años".