Los Lladró venden la empresa de cerámica a un fondo de inversión

Fue hace no tanto y durante años el paradigma de la empresa familiar española fabricando figuras de porcelana que se vendían en casi todo el mundo, pero este jueves Lladró dejó de pertenecer a la familia que la formó en los años 50 del siglo pasado para pasar a formar parte del catálogo del fondo de inversión Grupo PHI Industrial. La decisión se tomó en una junta de accionistas de Sodigei, la matriz de Lladró, en la que Juan Lladró y sus hijas utilizaron el 70% accionarial que poseen para que se aceptara la propuesta que por su propia iniciativa había buscado Price Waterhouse.



Pero no hubo unanimidad, de hecho, tras la convocatoria de esta junta de accionistas a principios de diciembre, se incluyó un cuarto punto en el orden del día por parte de José Lladró, otro de los hermanos fundadores, para votar otra propuesta de compra de un inversor alternativo que aceptaba adquirir un porcentaje mayoritario de la empresa, aunque no la totalidad de la misma. Ese punto fue hoy desestimado. En la operación no entra la llamada ‘Ciudad de la Porcelana’, donde están sus instalaciones y por cuyo alquiler la 'nueva Lladró' pagará ahora un fijo a los Lladró.